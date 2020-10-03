DEVA Partisi'nden HDP'ye kayyum desteği

DEVA Partisi 6 yıl sonra başlatılan "Kobani" soruşturmasında Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Kayyum politikasına karşıyız" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçen hafta 2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayhan Bilgen için dün tutuklanma kararı çıktı.

Tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen için İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın tutuklanma kararı sonrası Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı.

Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

DEVA PARTİSİ'NDEN HDP'YE DESTEK

DEVA Partisi de CHP'nin ardından, Ayhan Bilgen'in tutuklanmasıyla belediyeye kayyum atanmasını eleştirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, kayyum atamaları "demokrasiye darbe" nitelendirilerek şu ifadeler kullanıldı;

KAYYUM POLİSTİKASINA KARŞIYIZ

"Kayyum politikasını reddediyoruz. Belediye Kanunu'nun 45. maddesine KHK ile eklenen bir fıkraya dayandırılan tüm kayyum atamaları, Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. İstisnai bir şekilde, zorunlu ve hukuka uygun sebeplerle belediye başkanlarının işten el çektirilmesi halinde ise, belediye meclisinin kendi içinden seçim yaparak yeni başkanını belirlemesine imkan sağlanmalıdır. Fakat bu hakkın bazı belediye meclislerine tanınıp, bazılarına tanınmaması bir başka çelişkidir."