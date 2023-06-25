Deva Partisi'nden Meclis'te 'ortak grup kurma' fikrine ret: Yazılı açıklama yapıldı Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle TBMM’de kurulacak ortak grupta yer almayacağını açıkladı. Deva'dan yapılan açıklamada, “Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır” denildi.

DHA

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerine CHP listelerinden giren Deva Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise 3 milletvekilliği kazanmış; seçimlerin ardından, 3 parti arasında “Meclis’te grup kurma” konusunda görüşme trafiği başlamıştı.

Üç siyasi partinin yeni bir çatı parti altında grup kurma konusunda uzlaştığı belirtilirken yeni parti ismi için de “Demokrasi İçin Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” seçenekleri tartışılmaya başlanmıştı.

Ancak bu çalışmalardan beklenen sonuç çıkmadı.

Deva Partisi yazılı açıklama yaptı

Deva Partisi, Deva, Gelecek ve Saadet partilerinin grup arayışına dair açıklama yaptı.

Açıklamada tartışılan iki modelin de uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEVA Partisi'nin kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve iş birliği süreçlerini çok önemli gördüğü, genel seçimler öncesinde 6 siyasi partiyle beraber yapılan çalışmaların da bu iş birliğinin en ileri örneği olduğu belirtildi.

"Parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır"

Yine açıklamada, "Bilindiği üzere genel seçimler sonrasında TBMM'de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır" denildi.

"Doğal karşılanmayacak, zihin karmaşasına yol açacak"

Öte yandan, üç partinin kendi tüzel kişiliklerini koruyup belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili Deva Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: