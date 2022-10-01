Ali Babacan'ın Trabzon'da düzenlediği mitingde alana getirilen gençlerin Babacan konuşurken umursamadan simit yiyip meyve suyu içtikleri anlar kameralara yansıdı.

Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı.

Siyasi partiler meydanlara çıkmaya başladı.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan başladığı mitinglerin 5.'si için bugün Trabzon'daydı.

Babacan Atatürk Meydanı'nda kurulan miting alanındaki sahneye çıkarak halkı selamladı.

Babacan burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalar yaparken alanda çok sayıda parti şapkası ve yelekleri giyen genç dikkat çekti.

Mitingde gençlere simit+meyve suyu servisi

Daha önce Gaziantep ve Çorum mitinglerinde alanı dolduramayan partililer Trabzon'da çözümü gençlere simit meyve suyu dağıtmakla buldu.

Alana giriş yapan gençler Babacan konuşma yaparken umursamadan kendilerine dağıtılan simit ve meyve sularını tüketti.

Simitlerini yiyen gençler daha sonra meşale yakarak Babacan lehine tezahüratlar yaparak sık sık Babacan'ın sözünü kesti..

O anlar kameralara yansıdı.

DEVA Partisi'nden miting çözümü: Meyve suyu ve simit desteği VİDEO