DEVA Partisi'nden Sadullah Ergin savunması: FETÖ ile mücadelenin en önemli aktörü

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda...

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Milletvekillerini belirlemek için partilere tanınan süre ise geçtiğimiz pazar doldu.

Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre, 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Listeler belli olurken DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden aday gösterildi.

Özellikle eski AK Partililerin aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlığa yol açtı.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, milletvekili adayları listeleri açıklandıktan sonra adaylar arasında hemen hemen en çok konuşulan isim oldu.

Sadullah Ergin'in, ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti.

Ankara Masası Gündem Özel programında Gürkan Zengin'in konuğu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin oldu.

İdris Şahin'in gündeminde, CHP listelerinden Ankara 1. bölgede DEVA Partisi kontenjanından aday gösterilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik eleştiriler vardı.

İdris Şahin, Sadullah Ergin'e yapılan itirazların boş itirazlar olduğunu belirtti.

"Sadullah Ergin, FETÖ'yle mücadelenin en önemli aktörlerinden biridir." diyen Şahin şu şekilde konuştu:

Sayın Sadullah Ergin’in bakanlığı döneminde görevden aldığı tüm üst düzey bürokratlar ya yurt dışında ya cezaevinde. Göreve atadığı tüm bürokratlar şu anda Çankaya Köşkü'nün en müdavim yerinde. Boş bir itiraz. Bakın çok boş bir itiraz. Sayın Sadullah Ergin, FETÖ ile mücadelenin en önemli aktörlerinden biridir. Yargıdaki bu isimlerin özellikle uzaklaştırılması bakanlıkta onun döneminde başlamıştır.

Ergenekon davası sürecine ilişkin Ergin'le ilgili eksik bilgilerin olduğunun altını çizen İdris Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

2008’de bu süreç başlarken Sayın Sadullah Ergin Grup Başkanvekiliydi. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’di. Ve 11. Dalga olarak ifade edilen hususa kadar Sayın Ergin’in bakanlığı söz konusu değildi. Ama bütün bu yükü Sayın Ergin’e mal etmek, 21 yıllık iktidarda olana hesap sormaktan 2015’ten bu yana parlamento dışı kalıp son 3 yıldır da altılı masanın en önemli aktörü olan ve partiler arası ilişkileri yürüten Sayın Ergin’e haksız bir ithamda bulunulmasını asla kabul etmeyiz. Sayın Ergin çocukluğundan bu yana Milli Görüş çizgisinden gelmiş bir siyasetçidir ve baktığınız zaman 3 tane partisi kapanmış o dönemlerin il başkanlığını yapmış Hatay’dan bir isim. 14,5 yıl milletvekilliği, 5 yılı da bakanlıkla taçlandırılmış olan bir isme böyle bir ithamı kabul etmemiz mümkün olur mu? Bizim partimizin kurucusu, genel sekreterliğini yapmış şu anda da teşkilat başkanlığını yapmış bir büyüğümüzdür. Siyasette çok kişiye kefil olunmaz. Ben çok net söylüyorum. Onun kişiliğine, dürüstlüğüne, insanlığına sonuna kadar kefilim. Altına da imza atıyorum. Fazlasıyla Çankaya’yı hak etmiş, Türkiye’nin neresine gönderirseniz gönderin en ufak şekilde üzerine toz kondurulmayacak bir siyasetçidir. Bunca yıllık siyasi geçmişi sonrasında bir kuruşluk akçalı işle asla yaftalanmayan dedikodudan başka bir şey değildir.