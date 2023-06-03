DEVA Partisi'nden vekil sayısı yorumu: Ticaret böyle yapılır Gazeteci Murat Yetkin, oy oranlarının çok düşük olmasına rağmen CHP sıralarından TBMM'ye 15 vekil sokan DEVA Partisi'nden bir yetkilinin konuya ilişkin "Ticaret böyle yapılır" yorumu yaptıığnı söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi seçim sürecinin ardından yeni bir döneme girdi.

İktidarın Türkiye Yüzyılı şeklinde adlandırdığı bu yeni dönemde yapılacak hizmetler için çalışmalara başladı.

Muhalefette ise ağır hezimetin ardından değişim sesleri yükseliyor.

Bu kapsamda CHP'nin durumu da dikkat çekici.

TBMM'de çoğunluğu elde etme amacıyla kısmen ortak liste hazırlayan Millet İttifakı'nda CHP; DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye toplamda 39 vekil verdi.

Oy oranları toplamı yüzde 5'e bile ulaşmadığı ileri sürülen bu partilere 40'a yakın vekil verilmesi CHP tabanında büyük huzursuzluk yarattı.

Konuya ilişkin sorular hem CHP'ye hem de söz konusu partilere yöneltilirken, partililer vekillikleri hak ettiklerini ileri sürüyor.

"Ticaret böyle yapılır"

Gazeteci Murat Yetkin de DEVA Partisi'nden bir yetkiliye bu konuyu açtığını belirtti.

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Yetkin, DEVA Partili yetkilinin yorumunu şöyle aktardı: