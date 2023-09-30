DEVA Partisi'nden yerel seçim açıklaması! Kendi adayımızla gireceğiz

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Yerel seçim hazırlıkları başladı...

Muhalefette mayıstaki ağır yenilgiden sonra başlayan kriz derinleşerek büyüdü.

Gündemde yerel seçimler varken Millet İttifakı ortaklarının ne yapacağı merak konusu oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde, yerel seçimde 'ittifak' yapıp yapmayacaklarına ilişkin tartışmalarına açıklık getirdi.

Kendi adaylarını çıkaracaklar

Babacan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

"Kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır"

Ali Babacan, söz konusu konuşmasında şunları kaydetti:

DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun.