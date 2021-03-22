Devalüasyon nedir, neden yapılır? Devalüasyon olursa ne olur, etkileri nelerdir?

Devalüasyon nedir, neden yapılır? Devalüasyon olursa ne olur, etkileri nelerdir?

Ülkelerin ekonomisi için oldukça önemli olan devalüasyon, döviz kurlarının artmasıyla tekrar konuşulmaya başlandı. Peki, devalüasyon nedir, neden yapılır?

Dün akşam saatlerinde Asya piyasalarının açılmasıyla beraber döviz kurlarında yukarı yönlü hareket yaşandı. Yaşanan yükselişin ardından 'Devalüasyon olacak' iddiaları gündeme taşındı.

Devalüasyon terimi, Twitter'de en çok konuşulan konular arasında yerini alınca vatandaşlar, devalüasyon hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı.

Peki, devalüasyon nedir, neden yapılır? Devalüasyon olursa ne olur, etkileri nelerdir? İşte, devalüasyon hakkında merak edilenler..

DEVALÜASYON NEDİR, NE DEMEK?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren bir ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümet tarafından alınan bir kararla düşürülmesidir. Kısaca devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Özetle devalüasyon durumu, dıştan alımı kısıtlamaktır.

Devalüasyon eyleminin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Tarihte Eski Yunan ve Roma imparatorluğu üzerinde devalüasyonun temsil ettiği model, para yerine kullanılan maden miktarının azalması olarak bilinmekteydi. Altın ya da gümüş miktarlarının nezdinde çoğaltılan sikke miktarı, paranın değerinin düştüğünün göstergesi olarak kabul edilmekteydi. Bu durum, 19. yüzyılda ise kağıt para miktarlarının çoğaltılması üzerine yaşanan enflasyon durumu üzerinden devalüasyon yaşatmıştır.

Günümüzde ise devalüasyon, bir devletin sabit kurunda yaşamış olduğu ödemeler dengesinde açık olarak ifade edilmektedir. Yani devalüasyon herhangi bir devletin para birimi düzeyinin, diğer ülkelerinkilere kıyasla değer kaybetmesidir. Böyle bir durumun yaşanmasına karşılık ödemeler açığı veren bir ülke, dış devletler üzerinden satın alma gücünü düşürmeye çalışmaktadır.

Hükümet tarafından alınan kararlarla ithal malların fiyat aralığı daha da pahalılaşmakta ve bu durum yerli mallar genelinde ise düşük bir aralıkta seyretmketedir. Kurların istikrarlı ilerleyişi veya sabit kur sisteminin uygulanmak istenmesi gibi tüm ekonomik işlevler, herhangi bir devletin hükümeti genelinde bir yola koyulmaya çalışılmaktadır.

DEVALÜASYON NEDEN OLUR?

Devalüasyon eylemi, değer kaybeden bir ülkenin para biriminin genellikle ülke içinde yaşanan siyasi çekişmelerden, o ülkenin yapmış olduğu ithalat seviyesinin ihracat oranlarına göre fazla çıkmasından ve yerli sermayenin yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Bunların sonucunda da dış ticaret açığı büyümektedir.

DEVALÜASYONUN ETKİLERİ NELERDİR?

Devlet, değer kaybeden para birimini kendi eliyle düşürdüğünde ise düşürüldüğü oranda devalüe etmiş olmaktadır. Böyle bir durumda ise devalüe edilen ulusal para birimi, ülkenin makroekonomik politikalarının seyrini değiştirmektedir. İç ve dış satın alma güçleri kurlara yansıtılmakta ve bu nedenle de devalüasyonun etkileri de artmaktadır. İthalat pahalı, ihracat ise daha uygun bir fiyattan ele alınırken enflasyon değerleri yükselmektedir. Cari açığın daha da azaldığı gözlemlenmekte ve ülkenin ekonomisi yavaşlamaktadır. Bunun sonucunda da faiz oranları daha yüksek oranlarla yansıtılmaktadır.