Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak köprünün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Geçtğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile 16 ili birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü açıldı.

Doğu'ya yapılan yatırımların devamı gelirken bugün ise Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

Erdoğan, töreni "Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının milletimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle sonlandırdı.

1142 METRE UZUNLUĞA SAHİP

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.

Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı VİDEO

AKARYAKIT VE ZAMAN TASARRUFU

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.