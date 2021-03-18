Muhalefetin, Cumhur İttifakı içinde "AK Parti ve MHP arasında kriz var iddialarına" MHP Lideri Devlet Bahçeli son noktayı koydu.

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultay'ı başladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, tek aday olarak yarıştığı Kurultay'da 9'uncu defa güven tazeleyecek.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Kurultay'da Bahçeli, parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değindi.

2023'te yapılacak seçimlerde MHP olarak Cumhurbaşkanı adayının yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını belirten Bahçeli, AK Parti ile MHP arasında ittifak krizi bekleyenlere karşı da şu ifadeleri kullandı;

"ADAYIMIZ BELLİDİR"

"Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Zalimlere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun köküdür.

Cumhur İttifakı'nı arayan Kandil'de değil, Pensilvanya'da değil, Ankara'da bulacaktır.

Tarihimiz bellidir o da Cumhur İttifakı'dır. 2023 adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanına, AK Partili kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır."

"İSTİKBALE CUMHUR İTTİFAKI İLE ULAŞACAKSINIZ"



Zilletin aşısı 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasılalarla yapılacak. Bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır.

Milletin üstünde bir güç ve merci yoktur. Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır.

İstikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.



Türk milleti zilleti değil zaferi, PKK-FETÖ'yü değil, Cumhur İttifakı'nı seçecektir.

Kazançlı çıkan Türk milleti olacaktır."





Devlet Bahçeli: 2023'te adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır VİDEO



