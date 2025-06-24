Devlet Bahçeli, 5 ay sonra MHP kürsüsünde: Ayakta alkışlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra grup toplantısında konuştu.

Şubat ayı başında kalp kapakçığıyla ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan ve son derece başarılı geçen ameliyatı sonrası dinlenme sürecine geçen Bahçeli, çalışmalarına geçtiğimiz aylarda dönmüştü.

Bahçeli, bugün ise grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu ve MHP kürsüsünden partililere seslendi.

"İŞTE AYAKTAYIZ, İŞTE BURADAYIZ"

"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, malum olduğumuz zorunlu hallerden dolayı toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Hamdolsun yeniden bir aradayız.

İşte ayaktayız işte buradayız. 28 Ocak'tan sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantımız ile kaldığımız yerden yolumuza coşku ile devam ediyoruz." diyen Bahçeli, dakikalarca ayakta alkışlandı.

"TÜM KARDEŞLERİMİ SELAMLIYORUM"

Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı, gönül coğrafyamızda varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizi selamlıyorum.

Bahçeli şöyle devam etti:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞMANIN AZİM VE KARARLILIĞINDAYIZ"

Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz.



Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız. Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız.



Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz.

"SİYASETİMİZ TÜRK MİLLETİ VAR OLDUKÇA AYAKTA OLACAKTIR"

İnsan için, aile için, millet için, ülkemiz için yapacaklarımızın söylediklerimizin en az yaptıklarımız kadar etkili olması gerekir. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinde yapmıyoruz, yalnızca bekamıza yönelik alarm düğmelerine basmak olarak yorumlamıyoruz.



Sebepler sabit kaldıkça sonuçların da aynı kalacağını biliyoruz. Bize göre siyaset iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen fırsatın tanımıdır. Hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Özne her zaman Türk milletidir. Ona önem verilmeyen siyaseti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türk milleti yoksa biz zaten olamazız. Bizim varlık nedenimiz millet gerçeğidir. Biz Türk milletiyiz, ayaktayız.



Siyasetimiz Türk milleti varsa ayakta olacaktır. Siyaseti muhalefet partilerinin yaptığı üzere yürekteki güzel duyguları istismar ile yapmıyoruz. Siyaseti bir şeyler yapıyor görünmek, günü kurtarmak niyeti ile yapmıyoruz.



Siyasetin birilerini koltukta tutmak için tiyatro sahnesi olmadığını biliyoruz. Muazzam mücadelenin arkasında üç hilale tutku ile bağlanmış, çoluk çocuğunun rızkını partisi ile bölüşmüş on binlerce dava arkadaşımın alın teri ve tertemiz hayalleri var.

"TEDBİR VE TEMKİNİ ELDEN BIRAKMAMAK ŞARTTIR"

Kurucu unsurlarımız ihmale kurban edilirse vatanımızı var eden muazzam şuur zamanla kaybedilecektir. Tedbir ve temkini elden bırakmamak şarttır. Hep bir hesap hep bir plan, istila ve şiddet senaryosu devrede. Uyuşukluk ve uyumanın sonucu erimedir. Su uyusa da düşman emelleri canlıdır.



Tehlikenin büyüğü küçüğü olmaz olamaz. Hafife alınan alarm yarınlarda korkunç badireler doğuracaktır. Vatanımızda bağımsız, bağlantısız, bir bütün yaşamanın yeminini tutacaksak etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı ve dirayetli hareket etmeliyiz.



Kim saldıracakmış bırakın bu masalları diyen münafık zihniyetlere itibar edemeyiz. Bizim dersimiz ecdadın hatıraları ile matuftur.

"ATILAN BOMBALARIN ANKARA'YA ETKİSİ OLMAYACAĞINI İDDİA ETMEK CAHİLLİK"

Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek kaos yarattığını görüyoruz ve kaygı duyuyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'dir. İsrail'in İran'a saldırısı barbarlıktır. İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Yeni bir dünya savaşı ile ilgili tahminlerin yoğunlaşması ile ilgili çok boyutlu krizlere hazırlık ertelenemez.



Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir. Allah muhafaza üçüncü dünya savaşı ile insanlık ve dünya medeniyeti kendi kendini yok eden canavar durumuna düşecektir.



İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmıştır. Kontrolünü kaybetmiş sözde devlet şiddetin tüm düğmelerine basmıştır. İsrail evrensel ilkelere göre devlet vasfından çıkmış bir cinayet mangasına, terör örgütüne dönüşmüştür.

"MUHALEFETİN OMURGASI ÇÜRÜKTÜR"