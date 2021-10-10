Devlet Bahçeli: ABD terör örgütleriyle mi müttefik, yoksa Türkiye ile mi

Devlet Bahçeli: ABD terör örgütleriyle mi müttefik, yoksa Türkiye ile mi

MHP Lideri Bahçeli, Biden yönetimine tepki göstererek taraf belirleme konusunda sert ifadeler kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katıldı.

MHP Lideri, kurultaydaki konuşmasında dağdaki evlatlarına kavuşma umuduyla nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'ne değindi.

"HDP, PKK DEMEKTİR"

HDP ile ortaklığın PKK ile ortaklık olduğunu vurgulayan Bahçeli,"Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin ön kapısından giren, arka kapısından PKK'nın mağara deliklerine yollanmaktadır. HDP eşittir PKK/PYG/YPG'dir. Hiç kimse aklımızda alay etmesin." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: ABD terör örgütleriyle mi müttefik, yoksa Türkiye ile mi ViDEO

"KAPATILMASI ANNELERİN ÜMİTLERİNİ YEŞERTECEK"

Bugüne kadar dünya üzerinde çocuk kaçıran, terörist devşiren bir partinin görülmediğini belirten Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaktır. Bu alçaklar demokratik siyasetin alanından çıkmıştır. HDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecektir.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMAYACAK"

Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için HDP'nin kapısı açılmamak üzere kilitlenmelidir. Bunlar çocuk, uyuşturucu kaçakçısıdır, devlet ve millet düşmanıdır. Bölücü teröristler, bölücü siyasiler gibi adalet karşısında hesap vereceklerdir." diye konuştu.

"BIDEN ARTIK KARAR VERMELİ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye ve Türkiye hakkındaki açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Biden artık bir karar vermelidir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE Mİ MÜTTEFİK, TÜRKİYE'YLE Mİ"



ABD terör örgütleriyle mi Türkiye'yle mi müttefiktir? ABD'nin emel ve hedeflerine hizmet eden caniler sınırlarımızda mevcuttur. Asker çekmek göz boyamadır."

"KONUYU SİYASET VE PARTİLER ÜSTÜ ELE ALDIM"

Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarına seslenen Bahçeli, "Bugüne kadar Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmedim. Partimizi temsilen herhangi bir heyet göndermedim. Konuyu siyaset ve partiler üstü ele aldım.

"PKK'DAN KURTULUP ANNELERİNİZE KOŞUN"

Türkiye'nin bu kadar nazik döneminde evlatlarına çağrıda bulunan annelerin sesi her yerde çınlamaktadır. Bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun, analarınıza koşun.

"ZALİMLERİN OYUNCAĞI OLMAYIN"

Zalimlerin oyuncağı olmayın. Gelin düşmandan yakanızı kurtarın." çağrısında bulundu.