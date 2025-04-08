Devlet Bahçeli, Ahlat'ta Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı inşa ettirdi

AA

Devlet Bahçeli, 2 aylık aranın ardında geçtiğimiz günlerde yeniden görüntülenmiş ve ilk karesi makamından paylaşılmıştı.

Geçirdiği başarılı kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu kez Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi Devletbey Konağı” projesini incelerken görüntülendi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN YENİ KARELER

Mimar Hayri Bulut'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Şükürler olsun Allah’a. Liderimiz, büyüğümüz, kıymetli Genel Başkanımızın tensipleriyle tarafımıza tevdi edilen “Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi Devletbey Konağı” projesi tamamlanmış olup, projenin maketini Sayın Genel Başkanımıza takdim etmiş bulunmaktayız." denilerek Bahçeli'nin birkaç karesine yer verildi.

DEVLET BEY KONAĞI, 2023 YILINDA YAPILMAYA BAŞLANDI

Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımına, Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile başlandı.

Mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un yaptığı konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.

KONAK GELENEKSEL KABA YONU TAŞ İŞLEME TEKNİĞİ İLE YAPILDI

Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak, geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile yapılan Devlet Bey Konağı'nın inşaatı 18 ay sürdü.

KONAK HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUYOR

Bahçeli'nin Emir Bayındır'ın soyundan gelmesi dolayısıyla konağın güney cephesinde, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alıyor.

Kümbetin alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor.

KONAĞIN GİRİŞİNDE KURT FİGÜRLERİNE VE SELÇUKLU KARTALINA YER VERİLDİ

Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.

DEVLET BAHÇELİ'YE KONAĞIN MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

Mimar Hayri Bulut tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edilen konağın maketi ise MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor.