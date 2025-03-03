Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile telefonda görüştü

Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye döneminde olumlu mesajlar art arda geliyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrasında, sürecin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'li isimlerle telefon görüşmelerine başladı.

Çağrıdan memnuniyet duyduğunu belirtmek için önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ardından da tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı arayan Bahçeli'nin, Ahmet Türk ile de görüştüğü ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'a konuşan Türk, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY GÜZEL GEÇECEK"

Bahçeli ile görüşmesini aktaran Türk, "Bahçeli açıklamadan sonra Tuncer Bakırhan ve beni aradı. Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini söyledi. “Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum” dedi." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ ADINA BAZI ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR"

Kamuoyundaki 'pazarlık' tartışmalarını da reddeden Türk, bunların pazarlık konusu yapılamayacak şeyler olduğunu belirterek, "Burada demokrasi adına bazı adımların atılması, bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor." dedi.

Türk sözlerine şöyle devam etti:

Toplumu rahatlatacak şeyler. Bugün binlerce insan haksız ve hukuksuz yere cezaevinde yatıyor. Kürt dilinin özgürce kendisini geliştirebileceği bir ortamın hazırlanması gerekiyor.



Çok kültürlü bir Türkiye’nin oluşması konusunda… Bazıları pazarlık diyor. Bunlar pazarlık konusu yapılacak şeyler değil, olması gerekendir, atılması gereken adımlardır.