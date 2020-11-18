Devlet Bahçeli: Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında AK Parti'nin yargı reformunu eleştirirken, “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp, düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” ifadelerini kullanmıştı.

Nisan ayında infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'na ithafen bir mektup yayınlamıştı.

KILIÇDAROĞLU VE ÇAKICIDAN KARŞILIKLI SERT İFADELER GELMİŞTİ

Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na ithafen yayınladığı mektupta "Fasulye çubuğu ile seni tanıştırırım.", "Vatan hainleri ile Devlet Bahçeli'yi aynı potaya koyarsan, hayatının en büyük hatasını yaparsın." demişti.

Bunun ardından Kılıçdaroğlu da "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez." açıklamasında bulunarak Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Çakıcı bu kez, "Kılıçdaroğlu ve avanesine" ifadeleriyle başlayan bir açıklama kaleme alarak CHP Liderine bir cevap daha vermişti.

Kılıçdaroğlu: Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez- İZLE

TARTIŞMAYA DEVLET BAHÇELİ DE KATILDI

Kemal Kılıçdaroğlu ve Alattin Çakıcı arasında yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ile Çakıcı gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖRİST DEMİRTAŞ'A HÜRMET VE HAYRANLIĞI BELLİDİR"

Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros’un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala’ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır.

"ALATTİN ÇAKICI'YA MAFYA BOZUNTUSU DEMEK MÜFTERİLİK, SEVİYESİZLİK VE REZİLLİKTİR"

Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanı’nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.

"ALATTİN ÇAKICI BENİM DAVA ARKADAŞIMDIR"

Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.

"KILIÇDAROĞLU, EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE OLDUĞU HAİNLERE BAKSIN"

Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir.

"CHP'NİN TARİHİ SORUNU KILIÇDAROĞLU VE EKİBİDİR"

Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK’yla işbirliğinin, FETÖ’yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır. CHP’nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Bu sorun kanserleşmiş, vücuda yayılmıştır."

CHP'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu tartışmalar devam ederken CHP'den de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Savcıların bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri başlatmalarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu