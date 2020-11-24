Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı konusunda görüşlerini yineledi

Devlet Bahçeli, Alaatin Çakıcı'nın mafya olmadığını kendisinin dava arkadaşı olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı üzerinden devam eden tartışmalar hakkında görüşlerini bir kez daha dile getirdi.

Alaattin Çakıcı'nın dava arkadaşı olduğuna dikkat çeken MHP Lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

KILIÇDAROĞLU SOKAĞA ÇIKMAYA KORKARKEN...

Çakıcı'nın mafya olmadığını belirten MHP Lideri, "Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken Alaattin Çakıcı ve arkadaşları 31 diplomatımızı şehit eden ASALA terör örgütünün peşine düşmüşlerdir. Devlet ve millet adına, ellerini taşın altına koymuşlardır. " ifadelerini kullandı.

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ÜLKÜCÜDEN MAFYA, MAFYADAN ÜLKÜCÜ OLMAZ

Devlet Bahçeli, konuyla ilgili şunları söyledi;

"CHP Genel Başkanı'nın siyaset yapıyor olmadır. Her sözü gerçek dışıdır. Kriz ve kaosa yatırımdır. Geçen haftaki suçlamaları ve CHP'nin sözcülerinin yalanları bir siyaset trajedesidir. Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, benim dava arkadaşımdır, vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olamaz. Alaattin Çakıcı'nın bu millete ve devlete nasıl hizmet ettiğini bilen bilir. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yürüdüğü, anayasa hazırladığı teröristlere baksın. Çakıcı ve onun gibi arkadaşlarımız Türk devletine karşı saldırı düzenleyen terör örgütleriyle mücadele etmiştir. Devlet ve millet namına gövdelerini taşın altına koymuşlardır. Acil beklentimiz Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin Genel Kurul'da karara bağlanmasıdır."