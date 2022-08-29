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    Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırladı

    Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırladı

    Alaattin Çakıcı, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette af konusunun konuşulduğu öne sürüldü. İddiaları yalanlayan ise Çakıcı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 18:08
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile makamında görüştü.

    Kendisini ziyarete gelen Çakıcı’yı kapıda karşılayan Bahçeli, koluna girerek odasına götürdü.

    İddia: Genel af konuşuldu

    Saat 14.00 sıralarında bir araya gelen ikili, 1 saatlik bir görüşme yaptı.

    Bu ziyarette “genel af” konusunun masaya yatırıldığı öne sürüldü.

    Çakıcı, açıklama yaptı

    Bunun üzerine Çakıcı’dan anında cevap geldi.

    Ziyaretle ilgili konuşan Alaattin Çakıcı, görüşmede genel af konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

    Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı yı makamında ağırladı #1

    “Muhalefetin basın organı, affın önünü kapatmak istemiştir”

    Çakıcı; “Uzun zamandır rahatsızlığımdan dolayı gelemediğim için bugün Sayın Genel Başkanıma ziyarette bulundum. Halk TV bu ziyaretimi provoke ederek; 'Çakıcı'nın Bahçeli'ye ziyaretinde genel af konusu masaya yatırıldı' cümlesini dile getirerek haber yapmıştır. Bu haber ahlaki ve etik değildir. Politikayı politikacılar yapar. Bu benim işim değil. Sayın Devlet Başkanımızın, Sayın Genel Başkanımın ve parlamentonun işidir. Muhalefetin basın organı olan Halk TV, gelecekte bir af çıkacaksa onun önünü kapatmak için bu haberi yapmıştır.” dedi.

    Devlet Bahçeli istemişti

    MHP Lideri, daha önce af ile ilgili talebini belirtmişti.

    Bahçeli, “çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere kader mahkumlarına af getirilmesinin" düşünülmesi gerektiğini söylemişti.


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