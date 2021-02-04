Devlet Bahçeli: Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın

MHP lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi eylemlerine katılan öğrencilerin ailelerine seslendi.

MHP Genel Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere verdiği tepki nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter tarafından kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

"TERÖRİST VE ÖĞRENCİ AYRIMI ORTAYA KONULDU"

Bahçeli'nin söz konusu paylaşımlarında terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu belirtilen açıklama, şunlar yer aldı:

"Sayın Bahçeli, terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir. Okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir."

"EVLATLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Devlet Bahçeli ise yeni bir açıklama yaparak; Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulundu.

Bahçeli, "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.