Devlet Bahçeli: Anayasının ilk 4 maddesine şaşı bakanlar, yok hükmündedir Anayasanın ilk 4 dört maddesine ilişkin net konuşan Devlet Bahçeli, "MHP'ye anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir" dedi.

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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bahçeli burada, gündemdeki olaylara ilişkin konuştu ve önemli ifadeler kullandı.

Özellikle son zamanlarda gündemden düşmeyen anayasının ilk 4 maddesine ilişkin konuşan Bahçeli, yeni anayasının da bu 4 ilkeye sadık kalınarak yapılmasından yana olduklarını söyledi.

Anayasının ilk 4 maddesiyle ilgili MHP'ye yoklama yapmanın da kimsenin haddi olmadığını söyleyen Devlet Bahçeli, devamında şu ifadeleri kulalndı:

"ÖZGÜR ÖZEL, 4 MADDE İLE İLGİLİ ŞAHSIMIN DÜŞÜNCESİNİ MERAK ETMİŞ"

Bu partinin Türkiye'nin milli tezlerine sahip çıktığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Milletimizin huzurunu kaçıran demlenmiş CHP bir sorundur. Bu sorun demokrasiyi ve ahlakı zedelemektedir. CHP'nin aklı yerli değildir idaresi milli değildir. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 4 madde ile ilgili şahsımın düşüncesini merak etmiş.

"4 MADDEYE ŞAŞI BAKANLAR, BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. MHP'ye anayasanın ilk 4 maddeyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınacak hiçbir yanları yoktur.

YENİ SİVİL ANAYASA

MHP sivil demokratik devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek geniş katılımlı bir anayasa için tutumunu korumaktadır. Zamanın ihtiyaçlarına kalıcı cevaplar veren yeni anayasanın yanındayız. MHP ve Cumhur İttifakı sorumluluktan kaçmayan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle bu tarihi görevi yerine getirmeye hazırdır.

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