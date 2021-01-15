Devlet Bahçeli: Aşımı yaptırdım

Koronavirüs aşısını yaptıran Devlet Bahçeli, o anlara ilişkin bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı olmasıyla başlayan aşılama kampanyası devam ediyor.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde aşısını yaptı ve diğer siyasi parti liderlerine de aşı olmaları yönünde çağrı yaptı.

Fahrettin Koca da "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet etti.

BAHÇELİ AŞISINI YAPTIRDI

Davete ilk icabet MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Aşısını yaptıran Bahçeli, o anlara ilişkin bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

"TÜM HALKIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Bahçeli paylaşımını, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." notuyla yaptı.