Devlet Bahçeli: Astronot yerine Cacabey diyelim

Türkiye'nin uzay çalışmalarını yapmak üzere seçilecek kişiye isim önerisi veren Devlet Bahçeli, 'Cacabey' fikrini sundu.

Türkiye Uzay Ajansı'nın "Göğe bak, Ay'ı gör" sloganıyla duyurduğu uzaya bilim insanı gönderme projesinin ardından isim tartışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım." ifadelerinin ardından öneriler gelmeye başladı.

İLK ÖNERİ BAHÇELİ'DEN GELDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim çağrısının ardından astronot yerine kullanılabilecek bir kelime önerdi.

"CACABEY DİYELİM"

Bahçeli, "Astronot yerine Cacabey diyelim." dedi.

CACABEY KİMDİR?

1240'ta İskilip'te dünyaya gelen Cacabey, tam adıyla Nurettin Cibril Bin Cacabey, Türk devlet adamıdır.

Keyhüsrev zamanında Selçuluklu'nun Kırşehir emiri olan Cacabey, faaliyetlerini başarıyla yürütmesi sebebiyle küçük yaşlardan itibaren dönemin önde gelen isimlerinin de dikkatini çekmiştir.

CACA BEY MEDRESESİ

Aynı zamanda dönemin Kırşehir'deki fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey Medresesi'ni de inşa eden Cacabey, özel bir Türkçe kullanmış, devlet yazışmalarını her zaman Türkçe gerçekleştirmiştir.

CACABEY MEDRESESİ'NDE ASTRONOMİ ÇALIŞMALARI

Cacabey tarafından inşa edilen Cacabey Medresesi, gök bilimi yapılmasıyla da bilinmektedir. Açık bir kubbenin altında bulunan kuyu içerisine yansıyan yıldızların incelendiği Cacabey Medresesi'nde, dönemin astronomi araştırmalarının yapıldığı bilinmektedir.

Cacabey, 1310 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir.