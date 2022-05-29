Devlet Bahçeli: Atatürk Havalimanı'nda ihya ve inşa vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın duruşunu zulüm 1453'te başladı' diyenlerin idrak edemeyeceğini söyledi.

İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Kutlamalara MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bahçeli, 'zulüm 1453'te başladı' söylemine sert tepki gösterdi.

"Duruşumuzu idrak edemezler"

Bahçeli, "Türkiye'nin geleceğini zillet değil, cumhur tayin edecek. Atatürk Havalimanı'nın çehresinde eylem yapanlar, mağlup ve mahçup olmaktan kaçamayacaklardır. Duruşumuzu 'zulüm 1453'te başladı' diyenler idrak edemez." diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Duruşumuzu idrak edemezler VİDEO

Necip Fazıl şiiri ile başladı

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullular, ne güzel de söylemiş Necip Fazıl;

Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından

Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından.

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...

Gecesi sünbül kokan

Türkçesi bülbül kokan,

İstanbul, İstanbul...



İstanbul'un Fethinin 569. yılında, hem Fethin hem Atatürk Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikim töreninde olmaktan gurur duyuyorum.

Minareleri şahadet parmağı gibi gökkubeye uzanan İstanbul onurumuzdur. İstanbul'un manevi sireti maddi suretiyle iç içe geçmiştir.

İstanbul kader ortaklığın kalpgahıdır. Tarihin nabız atışı her yerden işitilmektedir.

"Atatürk Havaliman'ında yıkım yoktur inşa vardır"

İnsan bu dünyada bahtiyar olmak isterse İstanbul'u ihmal etmemlilidir. Memnuniyetle ediyorum ki uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan Atatürk Havalimanı yeşil bir örtüyle kaplanacaktır.

Günün yorgunluğu, stersi bu vesile ile tasfiye edilecektir. 145 bin 500 ağacın dikilmesi insana hürmetin sonucudur. Millet Bahçesi gönülleri, umutları ve hayalleri buluşturacaktır.

Bize göre millet bahçesi kucaklaşmasının adresidir. Milli birlik ve kardeşlik ruhu kenetlenecektir. İki yüzlü siysetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur.

İhya ve inşaa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin aklına gelmemiştir. Bunların işi gücü fitne fesattır.

Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazıp çukur açtılar, çok şükür çukurlara hain emelleri ile birlikte gömüldüler.

Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi geçemezler, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızılelmadır."