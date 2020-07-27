Devlet Bahçeli: Atatürk'e hakaret vatan hainliğidir

MHP Lideri, Atatürk'e bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasızın henüz dünyaya gelmediğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ATATÜRK'E HAKARET VATAN HAİNLİĞİDİR

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Atatürk'e hakaret ve hıyanet, vatan hainliğidir.

ALİ ERBAŞ'IN SÖZLERİ

Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerini Atatürk'e lanet olarak şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, İstiklal mücadelemizin lideri Atatürk'e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz doğmadı.

HİLAFET TARTIŞMALARINI KIZIŞTIRANLAR...

Hilafet tartışmalarını kızıştıranlar Türkiye'ye bühtan içindedir. Yeniden hilafet demek yeni bir cepheleşme, önü arkası kestirilemeyen iç kargaşa demek." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASI

Bahçeli, açıklamasında Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına da değinerek "Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan Faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir. Yunanistan'ın bu tutumu ne istikrara, ne huzura, ne de barışa hizmettir." dedi.