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- Devlet Bahçeli bu yıl da kürsüye çıkmadı
Devlet Bahçeli bu yıl da kürsüye çıkmadı
- Haber Merkezi
- 12.12.2021 - 15:52
- Güncelleme : 12.12.2021 - 15:53
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor...
Hararetli tartışmalara ve kavgalara sahne olan görüşmelerde, parti genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu ve Mithat Sancar söz alarak kürsüde konuşma yaptı.
Akşener'in milletvekili olmaması sebebiyle katılmadığı görüşmelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
BAHÇELİ, BU YIL DA KÜRSÜYE ÇIKMADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e gelmesine rağmen kürsüye çıkmadı.
Bahçeli en son 9 yıl önce 2012 Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkmış, partisinin görüşlerini açıklamıştı.
2012'DEN BERİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI KONUŞUYOR
2012'den sonra MHP’nin bütçe hakkındaki görüşlerini grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları açıklarken Bahçeli Genel Kurul’da sadece konuşmaları dinledi.
Öte yandan Devlet Bahçeli'nin 2018 yılından bu yana ise yemin töreni dışında Meclis kürsüsüne çıkmadığı biliniyor.