Haberler

Gündem Haberleri

Devlet Bahçeli bu yıl da kürsüye çıkmadı

Devlet Bahçeli bu yıl da kürsüye çıkmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkmayarak 2012'den bu yana sürdürdüğü tavra devam etti.