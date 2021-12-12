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    Devlet Bahçeli bu yıl da kürsüye çıkmadı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkmayarak 2012'den bu yana sürdürdüğü tavra devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 15:53
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    Devlet Bahçeli bu yıl da kürsüye çıkmadı

    TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor...

    Hararetli tartışmalara ve kavgalara sahne olan görüşmelerde, parti genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu ve Mithat Sancar söz alarak kürsüde konuşma yaptı.

    Akşener'in milletvekili olmaması sebebiyle katılmadığı görüşmelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

    BAHÇELİ, BU YIL DA KÜRSÜYE ÇIKMADI

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e gelmesine rağmen kürsüye çıkmadı.

    Bahçeli en son 9 yıl önce 2012 Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkmış, partisinin görüşlerini açıklamıştı.

    Devlet Bahçeli bu yıl da kürsüye çıkmadı #1

    2012'DEN BERİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI KONUŞUYOR

    2012'den sonra MHP’nin bütçe hakkındaki görüşlerini grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları açıklarken Bahçeli Genel Kurul’da sadece konuşmaları dinledi.

    Öte yandan Devlet Bahçeli'nin 2018 yılından bu yana ise yemin töreni dışında Meclis kürsüsüne çıkmadığı biliniyor.

    Devlet Bahçeli bu yıl da kürsüye çıkmadı #2

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