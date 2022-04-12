Millet ittifakında tam bağımlılık olduğunu ifade eden Bahçeli, Bugünkü CHP'nin Atatürk CHP'si ile alakası olmadığını söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP'nin mevcut politikalarına eleştiride bulunan Devlet Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden örnek verdi.

Atatürk'ün tam bağımsızlık temsili olduğunu hatırlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun kurduğu Millet İttifakı'nın bağımlı olduğunu ifade etti.

"Bugünkü CHP'nin neresi, Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir"

Bahçeli, "Bugünkü CHP'nin neresi, Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir. Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin nereden nereye ulaştığını fark edemediği için gerçekleri küstahça çarpıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır?"

Bahçeli, açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir aday işaret etmemiştir. Bizim adayımız bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır, neyi bekliyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı, aciz bir ittifakın Türkiye'yi yönetmesinden bahsetmek mümkün müdür? Bu kadar ayak oyununa, polemiğe ne gerek vardır? Korkmayın, kaçak güreşmeyin, ilan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim.

Devlet Bahçeli: Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk CHP'sine benziyor VİDEO







Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi

"Küresel ve bölgesel gelişmelerin seyrine baktığımızda güçlü bir devlete, köklü bir millet geleneğine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu daha iyi görülecektir. Hayatın ve siyasetin olağan akışı içinde sorunlar hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Asıl marifet dönem dönem yeşeren sorunlara teslim olmak değil, onları çözecek irade maharetini sergileyebilmektir. Meselenin can alıcı noktası çözümün bir parçası olabilmektir.

Aziz Atatürk 1937 yılındaki bir demecinde 'Ben 1919 yılı Mayıs'ında Samsun'a çıktığımda elimde hiçbir maddi güç yoktu. Yalnız yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. Ben bu kuvvete güvenerek işe başladım' diyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın felaketler ve yokluklar içinde nasıl bir mücadele gösterdiğini detaylarıyla anlatmıştı. Ceplerindeki para 20 yumurta, 1 okka peynir, 10 ekmek almaya güç bela yetmişti. Aldıkları para da borçtu. Bindikleri eski püskü 3 araba vardı. Paraları yoktu, yiyecekleri yoktu, elde yok, avuçta yoktu ancak muazzam bir inançları vardı, taviz vermeyen bir istiklal iradeleri vardı. Esir yaşamaktansa şehadeti göze almış sarsılmaz bir duruşları vardı. Türkiye böylesi bir mücadeleyle taçlandı.

Gerçekleri küstahça çarpıtıyorlar

Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri ise asla olamayacaktır. Maddi imkansızlıklar içinde kıvranan, düşmanın karşısında imanıyla etten duvar ören askerin ihtiyaçları için Türk milleti seferber olmuştu. Türk milleti bütün maddi ve manevi varlığını vatanı için ortaya koymuştu.

Milletten alınan ne varsa cumhuriyetin kuruluşundan sonra hak sahiplerine iade edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Atatürk'ü anlamak' konulu ders verdiği medyaya yansımıştı. Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur.

Ekonomideki gelişmeler

Zamlar hayat pahalılığı hepsi gelip geçidir, dün böyleydi yarın da böyle olacaktır. Mübarek ramazan günlerinde hüsnü zandan taviz vermemek esas olmalıdır. Türkiye'nin zora girmesini rant olarak görenler kifayetsiz muhterislerdir. Zillet ittifakı hangi hakla Türkiye'yi kötü gösteriyor?

"Devlet yoksa barış yoktur, ekonomi yoktur, bağımsızlık yoktur"

Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir. Türkiye zillete düşmeyecektir. Güvence Cumhur İttifakı'dır. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır.

Suriye'den Ukrayna'ya gördüğümüz gerçekler bu ihtiyacın ne denli mühim olduğunu teyit etmiştir. Devlet, milletiyle güçlüdür. Devlet yoksa barış yoktur, ekonomi yoktur, bağımsızlık yoktur. Bizim yönetim felsefemizin özü devletle millet kaderinin bir ve aynı olmasıdır."