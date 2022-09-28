Devlet Bahçeli: Canileri aklamaya çalışanlar mahkum edilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın polisevi saldırısına ilişkin, “Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, canileri aklamaya ve arkalamaya çalışanlar mahkum edileceklerdir” dedi.

PKK’lı iki kadın terörist, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine silahlı saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada bir polis memuru şehit olmuştu.

Bir polisin de yaralandığı hain saldırı sonrası teröristler kendilerini patlatarak imha etmişti.

Bahçeli’den teröre tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK saldırına yönelik bugün sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklama ile şunları ifade etti:

“Sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin…”

“Mersin Mezitli Polisevi’ne 26 Eylül 2022 gecesi, sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde, son kurşununa kadar mücadele eden polis memurumuz Sedat Gezer şehit düşerken, bir polisimizle birlikte bir sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Aziz şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralılarımıza şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun diyorum.





“Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir”

Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır.

“Teröristlere güzellemeler yapanlar kaybedecek”

Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur.