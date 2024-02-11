Devlet Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun Partisinin Ankara'daki seçmen iletişim merkezi açılışında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM partinin İstanbul'dan aday çıkarmasına değindi. Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur" dedi.

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Yerel seçimlere 48 gün kaldı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin seçmen iletişim merkezi açılış törenine katıldı.

Burada muhalefete sert sözlerle yüklenen Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına değindi.

'Sinsi oyun' tabiri yaptı

Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." dedi.

"CHP demek DEM demektir"

Devlet Bahçeli muhalefete yönelik tepkisinde şunları söyledi:

Dem'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. CHP demek DEM demektir. Bu siyasi hesaplar tutmayacaktır. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkak ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur.

"Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir"

Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir. Bir yanda küresel odaklar vardır, diğer yanda vatan evlatları. Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten beraberlikten yana olacağız ya da kavga ve gerilim dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir.



Bugünkü CHP zilletin eline düşmüştür. Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir.

"Muhalefete meydanın boş olmadığını göstereceğiz"

Devlet Bahçeli açıklamalarında şunları söyledi:

Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milletimize gönlümüzü verdik ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. İnançla da mücadelemizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, dertleşiyoruz. Cumhur İttifakı nefes alır gibi dur durak bilmeden çalışıyor. Cumhur tüm Ankara'ya mühür vuracak. Millete hizmeti var oluşumuzun özü olarak görüyoruz. Mahalli seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. İktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz.

"CHP'deki belediyeleri alacağız"

31 Mart seçimleri ile kayıp yıllar son bulacak. Belediye kaynaklarını teröristlere sevk eden dalaverecilerden millerimiz hesap soracak. Devletin kasasını gasbedip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Zamana ve mekana göre görüş değiştirmeyiz. CHP'deki belediyeleri alacağız.



Türk milletinin desteği ile Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri hayata geçecektir. Cumhuriyetin yeni yüzyılında toplumsal yaraların sarıldığı, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş Türkiye'ye vasıl olmak hepimizin gayesidir.

"Altından kalkamayacağımız sorun yoktur"

Uzlaşmanın zemini Ankara'nın tarihi miras ve emanetleri. Altından kalkamayacağımız sorun yoktur. Devlet ile millet arasında uyum sağlanmışsa bunun sebebi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçici heves değildir. İşi bitince buruşturup atılacak tek kullanımlık reçete değildir.

"Fason milliyetçilere aldanacak yoktur"