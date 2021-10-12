Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'na soruyorum... Kıvırmadan cevap vermesini, kaçak güreşmemesini bekliyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yönelten Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'na soruyorum... Kıvırmadan cevap vermesini, kaçak güreşmemesini bekliyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA 5 SORU

1- Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünyor musunuz?

2- Anayasa'ya hakim olan Türk ismini tasviye etmeyi planlıyor musunuz?

3- Türk vatandaşlığı kavramı yerine Anaysal yurtseverlik, Türkiye yerine ülke, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yerine T.C. İnsanı kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz?

4- Demokratik muhalefet diyerek TİP'i, HDP'yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz?

5- Terörist Selahattin Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? şeklinde sorularını yöneltti.

"Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorularım gayet basittir. Ya evet diyeceksin. Ya da hayır... Boş kağıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin anlaşılacaktır. Yüreğin yetiyorssa sorularıma cevap ver. Korku edebiyatını bırak." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu 5 soruma kıvırmadan cevap versin VİDEO

CHP'YE OLAN TAVRINI HDP İLE ELEŞTİRDİ

Bahçeli'nin açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

"Siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.

CHP'nin bir milletvekilinin keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse diyecek kadar gözünü ve gönlünü kararttığı herkesin bildiği bir beyanattır.

HDP'nin sözde demokratik tutum belgesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'nci yüzyıla çağrı beyannamesinin benzerliğini iddia eden de CHP'li bir milletvekiliydi.

Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiş, yaz boz tahtasına dönüşmüştür.

Bugünkü CHP yönetimi, Gazi Mustafa Kemal'in hatıra ve emanetleri ile yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır.

Bugünkü CHP yönetimi, PKK ile ittifak tüneline girmiş, HDP ile bölücülüğün gergefinde işlenmiştir.

"GENÇLERİMİZ MİLLETİMİZİN GELECEK ÖZLEMİDİR"

Türk gençliği diri umuduyla, yüksek ufkuyla, heyecan ve hedef dolu tutumuyla yeni bir tarih yazmış, almasını bilenlere mesajların en görkemlisini kararlılıkla vermiştir.

Gençlerimiz milletimizin gelecek özlemidir. Bu özlem Allah'ın izniyle büyük Türkiye ülküsünün gerçekleşmesiyle vuslata erecektir.

Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, adını anmıyorsa, siyasi ve ideolojik istismarın konusu yapıyorsa, biliniz ki karanlık, kabalık, kuraklık ve küstahlık içindedir. Onlar soysuz bir çağdaşlığın fevkinde çağlar üstüdür. Dönemlere hapsolanların aksine devirler üstüdür. Bildiğiniz gibi, şöhret, şehvet ve servet kör bir labirenttir.

"MİLLİYETÇİLİĞİMİZ BİZATİHİ HAYATIN İÇİNDEDİR"

Hayattan kopuk, insandan mahrum, gerçeklerden uzak bir milliyetçilik havada ve boşlukta uçuşan fikir kırıntıları gibidir. Bizim milliyetçiliğimiz bizatihi hayatın içindedir, milletimizin vicdanındadır, Allah'ın izniyle iradesinin de tezahürü olacaktır.

Arzumuz, amacımız ve arayışımız öteden beri budur. Milliyetçi Hareket Partisi'ne atılan iftiraların, yoğunlaşan saldırıların, yaygınlaşan küresel tahammülsüzlüklerin gelişim ve ilerleyiş rotası titizlikle okunduğu takdirde, bunların hiçbirisinin tesadüfi olmadığı görülecektir.

Bu nedenle küresel güçler ve mütecaviz ülkeler, milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü birliklerle ve güçlerle paylaşılmasını uzun süreden beri dayatmaktadır. Bu paylaşma, elbette ki egemen gücün lehine, mahkum milletin aleyhine gerçekleşecektir. Ancak, bu asimetrik etki aslında milliyetçiliğin yükselmesinin de bir dayanağıdır.

"BİR MİLLETİN YÜKSELİŞİNİN MÜSPET DAYANAĞI MİLLİYETÇİLİKTİR"

Bununla mündemiç CHP, HDP, İP, DEVA, Gelecek Partisi ve irili ufaklı diğer zillet partileri tembihli, görevli ve taşeron siyasetin lekeli temsilcileridir. Zillet ittifakı, çözülme ve yıkım siparişini bedeli mukabilince almıştır. Zira her şey gün gibi ortadadır, zelil siyaset simalarının kaçacak, gerçekleri inkar edecek hayası da, hali de kalmamıştır.

Egemen güçler, kendi yayılmacı emelleri için milliyetçi perspektifle hareket ederken, ellerini uzattıkları ülkeler için milliyetçiliği bastırmaya, karalamaya, kötü göstermeye çalışmak gibi bir ikilemin ve tenakuzun dibindedir. Ancak maksadı ne olursa olsun, küresel sömürünün önündeki en önemli engel milli devlet yapısı ve bu yapının temel taşı olan Milliyetçi Hareket ve Cumhur İttifakı'dır.

Başka bir deyişle, bir milletin yükselişinin müspet dayanağı milliyetçiliktir; milli kimliğin gücü de milli devletin çelik gibi sağlamlığıdır. Küresel gelişmelerin bir figüranı, pasif bir ögesi, edilgen bir yüklenicisi değil, baş aktörü olmayı hedefleyen milliyetçi fikriyat, yalnızca Türkiye'yi değil soydaşlarımızı ve müşterek kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri de kurtaracak muhteşem bir anlayışı temsil etmektedir.

Buradan çıkarılması gereken sonuç, çoğulcu yeni bir dünya sistemine duyulan ihtiyacın, yeni baştan kurgusu yapılması gereken uluslararası yeni bir dengenin şart olduğu gerçeğidir.

"ORTAKLIK İNSAN OLMANIN ONUR VE ŞEREFİNİN ORTAK PAYDASIDIR"

Bugün bütün insanlığın, çevre sorunundan enerji sorununa, ekonomik eşitsizlikten terör sorununa, bulaşıcı hastalıklardan adalet sorunlarına kadar yüz yüze bulunduğu tehlikelerle ortak bir kaderi paylaştığını belirten Bahçeli, "Bu ortaklık insanlık değerlerinin, insanlık mirasının, insan olmanın onur ve şerefinin ortak paydasıdır. Dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirebilmek, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar yerkürenin her köşesinde yaşayan bütün insanlık için kaçınılmaz bir amaç haline gelmelidir.

"KUTLU GÖREVİ PARTİMİZ CUMHUR İTTİFAKI ÇATISI ALTINDA BAŞARIYLA YERİNE GETİRECEKTİR"

Aynı zamanda cihan imparatorluğu kurmuş olan aziz ecdadımızdan kalan yönetim mirasının da bir gereğidir. İnsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine müzahir, gönüllü paylaşımı ve iş birliğini amaçlayan, küresel kaynakları hakkaniyetle insanlığın istifadesine sunan yeni bir aydınlanma süreci, inanıyorum ki Türk milletinin doğrulmasıyla başlayacaktır.

Bu ümit yeşerdikçe ihanet kamçı yemiş, çifte çemiş gibi tepinmektedir. Gelişmelerin seyrine baktığımızda, ilhamını ve sevgisini büyük Türk milletinden alan Milliyetçi Hareket, devlet ve milletimizin bekası için dünden daha önemli ve kutsal bir görevle karşı karşıyadır.

Ve Cenabıallah'ın izniyle bu kutlu görevi partimiz Cumhur İttifakı çatısı altında başarıyla yerine getirecektir. İnancımız, kararlılığımız ve hedefimiz bu yöndedir..."



