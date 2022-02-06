Devlet Bahçeli: CHP'nin gerçek yüzünü, birinci çıktığı bölgelerde anlatacağız

Bahçeli, konuşmasında CHP'yi ve içinde bulunduğu ittifakı hedef aldı. MHP lideri, "CHP, tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında konuştu.

Bahçeli, basın toplantısında yaptığı açıklamada, CHP'yi eleştirdi.

CHP'nin birinci parti olduğu seçim bölgelerine işaret eden Bahçeli, buralarda söz konusu partinin "gerçek yüzünü" anlatacaklarını söyledi.

"CHP'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATACAĞIZ"

"Durmayacağız, beklemeyeceğiz, yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz." diyen Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Durmayacağız, beklemeyeceğiz, yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başlamak suretiyle, en son seçimlerde CHP'nin sandıklardan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlı yönlerini birer birer anlatacağız, milletimizi aydınlatacağız. Bunun yanında bütün ilçelerimizde çalışmaları yoğunlaştıracağız.

"ADIM ADIM 2023"

Bu defa da temamızı 'Adım adım 2023' olarak belirlemiş durumdayız. CHP, tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmış, aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kolları sıvamış siyaset yozlaşması, siyasi yıkım müteahhididir. Kaldı ki, eylem ve emelleriyle bunu defalarca ispat, hatta tescil etmiştir.

CHP'NİN 'BİZ KUVA-Yİ MİLLİYEYİZ' SÖYLEMİNE TEPKİ: KİMSE ALDANMAMALI

'Kuva-yi Milliyeyiz' demelerine kimse aldanmamalıdır. CHP, HDP ve zilletin diğer çıkar ortakları emperyalizmin mızrak ucudur. Zillet ittifakı, Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir. Zillet ittifakı, küresel ve bölgesel nifak üretim lobilerinin içimize sızdırılmış truva atı, aramıza yerleştirilmiş saat ayarlı bombasıdır. Zillet ittifakı, Türk demokrasisi ve siyaset hayatına dış güçler tarafından döşenmiş mayın tarlası, imal edilmiş maymuncuk anahtarıdır."