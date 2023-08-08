Devlet Bahçeli, CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısına katıldı CHP’nin toplantı çağrısına karşılık TBMM kulisindeki yerini alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilirler. 1 Ekim’e kadar her toplantıda buradayız” dedi.

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İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmaların ele alınması amacıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran başvuruyu, Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Meclis toplandı

Yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, bugün toplanma kararı aldı.

Bahçeli ve vekilleri kulisteki yerini aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, CHP’nin olağanüstü toplantıya çağırması üzerine TBMM kulisinde yerini aldı.

Bahçeli, yoklama esnasına MHP milletvekilleri ile birlikte kuliste bekledi.

"1 Ekim’e kadar her toplantıda buradayız"

MHP Lideri, olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin bir soruya, “Türkiye’nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilirler. 1 Ekim’e kadar her toplantıda buradayız.” diye konuştu.