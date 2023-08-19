Devlet Bahçeli çizmelerini giydi, mesajı verdi: Kıbrıs Türk’tür MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC’de provokasyon yapan BM’ye, çizmelerini giyerek mesaj verdi. Bahçeli mesajına "Kıbrıs Türk’tür" notunu düştü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında bugün gerginlik yaşandı.

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC yönetimi 'geri dönüş yok' dedi

KKTC yönetimi ise, BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC’den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nden geri dönüş olmayacağını bildirdi.

Türkiye'den sert tepki

Türkiye'den ise Pile köyündeki yol projesine BM Barış Gücü'nün müdahalesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan gerilimle ilgili yazılı açıklama yapmıştı.

"BM'nin ortamı germesi sorumsuzluk"

Bahçeli açıklamasında, "BM Barış Gücü'nün ahrik ve telkinle ortamı germesi sorumsuzluktur" açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli'den anlamlı mesaj

Bu açıklamanın ardından Devlet Bahçeli'den anlamlı bir mesaj daha geldi.

"Kıbrıs Türk'tür"

Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesabından 'Kıbrıs Türk'tür' yazısıyla birlikte Devlet Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı.

Çalan şarkı dikkat çekti

Videoda 'Ağlama Sevdam' şarkısının çalması da dikkat çekti.