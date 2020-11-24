MHP Lideri, Erdoğan ile Bahçeli birbirini harcayacak iddiasına sert bir dille tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, "Biz harcarsak sadece hainleri harcarız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren MHP Lideri, Cumhur İttifakı hakkında ortaya atılan iddialara sert bir dille karşı çıktı ve ittifakın yoluna devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin birbirini harcayacağı iddiasının bulunduğu bir köşe yazısını hatırlatan MHP Lideri, "Şunu ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu kavrayan iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız." dedi.

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı cumhurun şeref nişanesidir VİDEO

ÇİRKİN DEDİKODULARI HAYRETLE TAKİP EDİYORUZ

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Bir milletin var oluş haklarını müdaafaa cesaretini, kahramanlarla korkakların mücadelesi belirleyecektir. Birkaç haftadır korkakların, fitnebazların kudurmuş emellerini görüyoruz. Bilhassa, Cumhur İttifakı'yla ilgili çirkin dedikoduları hayretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdadığını söyleyenlerden tutun da pek çok şey konuşulmuştur. Bazıları da 'Rota değişikliğine işaret ediyor' diyerek akıl yoksunluğunu işaret etmiştir. Kurdukları hayallerden bile malzeme çalan zavallıların sözüne itibar edecek hiçbir vatan evladı olmayacaktır.

BİZ HARCARSAK HAİNLERİ HARCARIZ

Şunu ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu kavrayan iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üstüne inşa etmemiştir.

Ortak paydası mevki makam değil, Türk milletinin tarihi haklarıdır. Yolu doğru olanın yükü de ağırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz, Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı muhabbete dayalıdır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin yegane umududur."