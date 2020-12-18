Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı sürecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın süreceğinin altını çizerek, 2023'te iktidar olunacağını söyledi.

AK Parti ve MHP ortaklığı ile yürütülen Cumhur İttifakı'na yönelik bozulma iddialarına MHP Lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" söylemlerini cevaplayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

"İNANDIRICILIĞI OLMAYAN GÜNDEM"

Bunun inandırıcılığı olmayan bir gündem olduğunun altını çizen Bahçeli, ittifakın süreceği mesajını verdi.

"İTTİFAK DEVAM EDECEK"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak."