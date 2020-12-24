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- Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan ayrılmayız
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan ayrılmayız
Devlet Bahçeli, erken seçim yapılmasına karşı çıktığını, 2023 yılında Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 24.12.2020 - 15:34
- Güncelleme : 24.12.2020 - 15:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'nın geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
"ERKEN SEÇİM YOK, ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"
Cumhur İttifakı'ndan ayrılmayacaklarını dile getiren MHP Lideri, erken seçim olmayacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.
"ERDOĞAN YİNE KAZANACAK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılındaki seçimleri yeniden kazanacağını söyledi.