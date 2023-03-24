Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın iktidarı sürekli ve kalıcı olacaktır Hatay'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasında, “Her türlü şartlar altında enkazlar kaldırılıyor, acılara son veriliyor." dedi.

Haber Merkezi

Asrın felaketinin üzerinden 47 gün geçti...

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Öyle ki, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımının devam ettiği kentlerde, yeni afet konutları için harekete de geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı yönünde söz vermişti.

Bu kapsamda ilk kazmalar vurulurken, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kahramanmaraş’ta temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sözleşmesi imzalanan 46 bin 327 bin konuttan ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri 11 ilde olarak atıldı.

Hastane ve konutların temeli atıldı

Ardından bugün de depremin vurduğu Hatay’da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni düzenlendi.

Törene katılan isimlerden biri de MHP Lideri Devlet Bahçeli oldu.

Burada konuşma yapan Bahçeli, büyük bir felaketin yaşandığı, hüznün, burukluğun, acının hep birlikte milletçe paylaşıldığı ve yaşandığı bir dönem içerisinde olunduğunu söyledi.

"Her türlü şartlar altında enkazlar kaldırılıyor"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Artık gerçekleri görme zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak ve birlikte olmak zamanıdır. Bugün için 9 Temmuz 2018 yılında Türkiye'de bir yönetim değişikliği oldu. O günden bugüne Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeyi yönetmektedir. Bu yönetimin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'dir. Kadrosu birikimli, tecrübeli, kabiliyetli insanlardan oluşmaktadır. Bugünkü yönetimin uygulamalarını yakından takip ettiğimizde her türlü şartlar altında enkazlar kaldırılıyor, acılara son veriliyor, insanlarımız geleceğe hazırlanıyor ve bununla ilgili de önemli adımlar atılıyor.

"Cumhur İttifakı'nın iktidarı Allah'ın izniyle sürekli ve kalıcı olacaktır"