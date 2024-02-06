Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz MHP Lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremleri sonrasında devletin tüm imkanlarının seferberlik ruhuyla harekete geçtiğini söyledi. Bahçeli ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürümeye devam edeceklerinin mesajını verdi.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor.

Bu süreçte devlet vatandaşların yarasının sarılması için üzerine düşenleri yaptı.

Yapılan konutlar depremin yıl dönümünde vatandaşlara teslim edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş’taki deprem konutlarının anahtar teslim ve kura töreninde konuştu.

"Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı"

Bahçeli, "Zor şartları milli beraberlik şuuru ile aştık. Türkiye’nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Başaramazlar diyen kimler varsa, kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular ve mahşeri vicdan tarafından mahkûm edildiler. Hiçbir felakete teslim olmayız. Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz"

Ayrıca Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın meselesi vatandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz" mesajı verdi.

Devlet Bahçeli birlik ve beraberlik mesajında şunları kaydetti:

Cumhur İttifakı'nın meselesi vatandır. Bugün ülkemize hakim olan eser ve hizmet siyasetinin kesintiye uğramaması parlak geleceğimiz adına hepimize düşen başlıca sorumluluktur. İstikrarımızı güvenliğimizi asla riske atamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz.

"Vatandaşlarımızın acil insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır"

Devlet Bahçeli açıklamalarında şunları kaydetti:

Türkiye tek nefes tek yürek halinde kenetlenmiştir. 1 yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış depremzede vatandaşlarımızın acil insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır. Deprem bölgesine gönderilen çadır sayısı 1 milyonu bulmuştur. Konteyner sayısı 215 bine ulaşmıştır. Deprem bölgesine 20 milyon koli gıdası dağıtılmıştır.

"Dev kadro hiç dinlenmeden enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır"

Bilindiği üzere deprem bölgesinde 650 bin kamu görevlisi görev yapmıştır. 11 bin 500'ü yabancı ülkelerden gelmek üzere 35 bin arama kurtarma personeli çalışmıştır. Ayrıca 142 bin güvenlik görevlimiz, sağlıkçılarımız, madencilerimiz ve gönüllü insanlarımızdan oluşan dev kadro hiç dinlenmeden enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır.

"Başaramazlar diyenlerin yüzü kızardı"

Zor şartları milli beraberlik şuuru ile aştık. Türkiye’nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Deprem enkazı üzerinden siyasi istismarı kurmaya çalışan zihniyete milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı. Yapamazlar diyen kim varsa, haniyesine mahcubiyet düştü. Başaramazlar diyen kimler varsa, kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular ve mahşeri vicdan tarafından mahkûm edildiler. Türkiye’de pek çok cephede sorunlarla mücadele halindedir. Bu mücadele kesintisiz devam etmektedir.

"Türk milletiyle iftihar ediyoruz"

Depremler Türkiye ekonomine zararı 104 milyar dolar civarındadır. Türkiye ekonomisini karalayanlar en azından ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik badireleri objektif olarak görmek, cansiperane mücadelenin hakkını teslim etmek zorundadır. Milletimiz fitneleri boşa çıkardı. Kirli odakların heveslerini kursaklarında kaldı. Türk milletiyle iftihar ediyoruz. Türkiye ile sonuna kadar gurur duyuyoruz.

"Gücümüz birlik ve kardeşliğimiz"