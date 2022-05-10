2023 seçimlerinde sandıktan Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağını söyleyen Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara farkla seçileceğini belirtti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

2023 seçimlerine yönelik değerlendirme yapan Bahçeli, seçimlerin erkene alınmayacağı vurgusunu tekrarladı.

AK Parti ile sağlanan Cumhur İttifakı'nın seçimlerden zaferle çıkacağını ifade eden Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin olumlu ifadeler kullandı.

"Cumhurbaşkanımız açık ara farkla yeniden seçilecektir"

Cumhur İttifakı'nın karşısına kim çıkarılırsa çıkarılsın zaferin kendilerine ait olacağını belirten Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu 'bayramı karamsar geçirdik' diye mesaj yayınlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bol yıldızlı otellerde keyif çatarken seni karamsarlığa sokan nedenin İBB Başkanı olduğunu çocuklar bile duymuştur.

Zillet İttifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın, 2023 yılının haziran ayında sandıktan volkan ağzı gibi fışkıracak, sağanak olup yağacak irade Cumhur İttifakı'dır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden ve açık ara farkla yeniden seçilecektir." açıklamalarında bulundu.

Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımız yeniden açık ara farkla seçilecek VİDEO



"Türk milleti kuzguna gönül vermez"

Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı ve milletvekili genelş seçimleri 2023 yılının hazirtan ayında yapılacaktır. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey olamayacaktır. Türk mileti belirsizliğe prim vermez, Türk milleti kuzguna gönül vermez. Türk milleti maceraya heves etmez, verir oyunu sağlam iradeye, bozar alayını inceden inceye.

"Işık hızıyla çalışacağız"

2023'te Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü Cumhur'un muazzam başarısı ile süsleyeceğiz. MHP'nin TBMM'de milletvekili sayısı itibarıyla çok güçlü bir şekilde temsili için adeta ışık hızıyla çalışacağız. Kuruluşumuzun mümtaz hakikatleri, Zillet'i yıkıp geçecek Cumhur'u yeniden yükseltecektir.

2023'te ihanet, ilkellik kaybedecektir. Kazanan Türkiye, Türk milleti, Türk vatanı, Cumhur İttifakı, MHP olacaktır."

"Bunların hepsi palavradır"

Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon bazıları da 10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Devletin kayıtları da ortada. Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemelidir. Sığınmacıların onurlu ve güvenli dönüşü sağlanacaktır. Sığınmacılar bugün misafir yarın komşumuz olacak.

Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak itibarsızlaştırmaya çalışmak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. İçişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımızı yıpratmaya çalışanların tam karşısında Milliyetçi Hareket Partisi vardır.

Özdağ ile Soylu arasındaki tartışma

İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler terörle mücadelenin önünü kesmek isteyenlerdir. Marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması, bakanlıkta yığınak yapmaları, milletimizde haklı tepkiye yol açmıştır. Parmak sallayarak tehdit etmek, utanç verici bir alçalma halidir. Bakanlık önüne gelenler, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak, su katılmamış edepsizliktir. Hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır. Kimin hesabı varsa hukuk yolu açıktır. Bakan'a ismiyle, kaba şekilde ifade etmek, devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir. Hiçbir bakanlığımız gelişigüzel nümayiş yeri, siyasi rant devşirmenin alanı değildir. Bakanımıza ismiyle hitap edip aklınca meydan okumaya işi götürenler, hangi melanetin ümidi olduklarını düşünmeliler.



Mülteci sorunu

Huzurumuzu kaçırmak için faal halde olan odaklar, bayramda iyice su üstüne çıkmıştır. Türkiye'deki yabancılarla ilgili kirli malumatlar, gerçek dışı iddialar özellikle sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edilmiştir. Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı, istismara müsait zaafı haline gelmiştir. Sağduyulu kavrayış, ihmal edilemez zorunluluktur. Önü arkası hesaplanmadan, sonuçları öngörülmeden atılacak her adım, toplumun sinir uçlarını tahrip edilecek her yaklaşım doğruca uçuruma açılacaktır. Elbette Türkiye yol geçen hanı, sığınmacı kampı değildir. Sosyal doku, kültürel müktesebat korunmalıdır.

Sığınmacı sorunu, Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır ancak bu çarpıcı gerçek, ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak anlamına gelmemelidir. Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaktır. Komşu komşunun külüne de muhtaçtır. Bazıları sığınmacı sayısını 8 milyon, bazıları 10 milyon iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır, devletin kaydı ortadadır. Bizi bağlayan da bu verilerdir. Türkiye genelinde sığınmacı sayısı 4 milyon 82 bin 693'tür. Geçici koruma statülü Suriyeli sayısı da 3 milyon 762 bin 686'dır. Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemeli, yakalananlar hemen ülkelerine gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarına neden olan iç çatışma ortamı geçer geçmez, ülkelerine dönüşleri el birliğiyle, insan haklarına muvaffık şekilde, hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir.

Esad'ın genel af kararı

Suriye Devlet Başkanı'nın ilan ettiği genel af kararı mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı bir gelişmedir. Hükümetin uygulayacağı her politikayı destekleyeceğimiz bilinmelidir. Hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi vahşete ortak olamayız. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adımdır.

Göç konusunu bir proje olarak açıklayan, sığınmacılara karşı takip edilecek politikaları analiz eden siyaset oluşturan tek parti MHP'dir. Cumhur İttifakı ne yaptığının farkındadır. Gerginlik çıkaranlar art niyetlidir. Her türlü sorunu milli, manevi tecrübeyle çözecek tek irade MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Türk milliyetçiliği, ırkçılığı kesin bir dille reddeder. Hiç kimse rol çalıp bizim değerlerimiz ve fikriyatımız üzerinden ahkam kesmeye teşebbüs etmesin. Biz evimizin önünde gecekondu dikmeye hazırlanan siyaset simsarlarına izin vermeyiz. Türk milliyetçiliği bir gönül hareketi, milletine aşkla ve karşılık beklemeden adanmış bir kahramanlık devranıdır."