Yunan Bakan ile yapılan görüşmeyi değerlendiren Devlet Bahçeli, Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Yunan sert kayaya çarpmış, parmak sallayayım derken Türk pençesi yemiştir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın tavırlarına karşı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerinde bir tavır sergilediğine dikkat çeken Bahçeli, teşekkürlerini iletti.

Bahçeli, Yunan bakanın sert kayaya çarptığını ifade ederek, "Parmak sallayayım derken Türk pençesi yemiştir." ifadelerini kullandı.

"ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açıklamalarında eleştirilerini sürdüren Bahçeli, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti sırasında, yayınlanan NAVTEX ile kıta sahanlığımıza tecavüz etmiştir. Yunan Bakanın mesnetsiz, kaba ve gerçeklerle ilgisi olmayan ifadelerle saldırması, olay çıkarmak için gönderildiği ortadadır.

Densiz Dendias'ın gevşeyen ayarlarını sıkan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Çavuşoğlu'na gerektiği gibi konuşması konusunda onay veren Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Devlet Bahçeli: Dendias'ın gevşeyen ayarlarını sıkan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum VİDEO



"AKDENİZ'İN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN YEGANE ÜLKE YUNANİSTAN'DIR"

Bahçeli'nin açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yunan bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayayım derken Türk pençesi yemiştir. Bize göre buradaki hedef Rusya ve Ukrayna gerilimindeki sağlam duruşumuzu bozmaktır. Yunanistan'ın maşalık ve korsanlığa savrulması, ülkenin bakanının olay çıkarmak niyetiyle Türkiye'ye gelmesi ucuz bir oyundur. Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır.

"SOYDAŞLARIMIZ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

Bu çürük kafaların, Batı Trakya'daki azınlığın Türk olduğunu, bunu kimsenin değiştiremeyeceğini bilmeleri şarttır. Lozan Anlaşması çiğnenmektedir. Soydaşlarımız asla yalnız değildir, asla çaresiz değildir. Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır.

"YUNAN AKLINI BAŞINA ALMAZSA, BOYNUNDAN DA MAHRUM KALACAK"

Anadolu'dan kaçarken Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü bu küçük ülke sanıyorum hafızasından çıkarmıştır. Densiz Densias'a destursuz bağa girenin sopa ile kovalanacağını birilerinin tek tek anlatmasında yarar vardır. Yunanistan aklını başına almazsa, bu gidişle değil kulağından boynundan da mahrum kalacaktır."

MECLİS'TE FEZLEKE DÖNEMİ

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şu şekilde:

"23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Tek Meclis, Ankara'nın Ulus semtinde anıt gibi yükselen Büyük Millet Meclisi'dir. İşgale, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesi ile mücadele edilmiştir.

TBMM'nin açılması aziz milletimizin bağımsızlığına yönelmiş gelişmeler karşısında neler başarılabileceğinin emsalsiz örneğini teşkil etmiştir. TBMM'nin açılması ile başlayan süreci ayrıntıları ile bilmenin, benzer tehditlerin doğru anlaşılmasında mühim bir tesiri olacağını düşünüyorum. Yeni maceralarla şanslarını yeniden denemeye çalışmaları beyhude bir çabadır.

Bu toprakları vatan yapan ecdadımızdan aldığımız görev elbette ağırdır. Cesaret ve ilham ise tarih sayfalarında fazlası ile mevcuttur. Aziz milletvekillerinin vereceği her kararda, mensubu oldukları Gazi Meclis'in namusu ve şerefine uygun davranacaklarına inancım tamdır. TBMM'de biriken fezlekelerin karara bağlanması terörle mücadeleyi teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir.





"MİLLETİN HÜKMÜ GEÇERLİDİR"

Fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı. Hiçbir menfur oluşumun, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclis'te yeri olamaz. TBMM'de eşkıyanın hükmü değil, milletin hükmü geçerlidir. Gazi Meclis'te her fikre cevaz vardır ama bölücülüğü, ihanete icazet yoktur.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmaları hiç sonlanmamıştır. Maalesef son 60 yıla damga vuran darbe anayasaları millet ve devlet hayatının işleyişini kilitlemiştir. Türkiyemizin yepyeni, sivil nitelikli, geniş katılımlı, toplumun her kesimini içine alacak, tüm düşünceleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu görmek lazımdır.

Yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan bir anayasa ile cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu göreve MHP ön şartsız hazırdır. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir. Siyasi partilerden, STK'lardan, fikir ve düşünce hayatımızı yönlendiren çevrelerden yeni anayasaya karşı çıkan henüz görülmemiştir.

CHP kaçak güreşiyor, İP ucuz bahanelere sığınıyor. Yönetim hayatımızda müstesna bir reform yapılmış, milli özlemlerle uyumlu bir sistem uygulanmaktadır. Türk tipi başkanlık modeline abuk sabuk gayelerle karşı çıkmak eğer cehalet değilse, biliniz ki işbirlikçiliktir.

Yeni bir sivil anayasa yapabiliriz, bunu başarabiliriz. Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Ortak akılla anayasa sürecini tamamlamış olacağız.





CHP VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

CHP'ye sesleniyorum, gelin siz de destek verin, İP'e sesleniyorum, bunun içinde siz de yer alın. Yeni bir sayfa açalım. Gelin mağlubiyet yaşamayın, mahcubiyet duymayın. Gelin darbe anayasasından milletimizi kurtaralım.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Artan gerilimin azaltılması konusunda Türkiye'den başka öne çıkan, aktif bir politika izleyen ne yazık ki başka bir ülke yoktur. Huzur denizi olan Karadeniz'in kana boyanması şüphesiz ki felakettir."