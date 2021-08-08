Devlet Bahçeli: Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim

Orman yangınları ve trafik kazalarına işaret eden Bahçeli, "Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde yaşananların ardından Türkiye'yi güçsüz göstermeye çalışanlar olduğunu söyledi.

Türk milletinin birçok badireyi atlattığını belirten Bahçeli, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olunmasını istedi.

BAHÇELİ'NİN UYARISI: YETER Kİ...

"Yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim." diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda acı ve ızdırap verici kayıplar vuku bulmuştur. Bu kapsamda 15 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 14 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bilanço çok ağırdır.





"SAĞDUYUYA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

İki gün önce de, yine sabahın erken saatlerinde Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan bir otobüs kazasında 9 kardeşimiz hayatını kaybederken 30 kardeşimiz yaralanmıştı. Yanan ormanlarımızın hüznü yüreklerimizi kavurmuşken, meydana gelen kazalar milletimizi derinden sarsmıştır.

Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyeceğiz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugünleri Allah’ın inayetiyle geride bırakacağız.

"ÇÖZÜLÜP DAĞILMAMIZI DİLEYENLER VAR"

Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir. Çeliğe su vermek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır. Bu durum şaşmaz bir tarih gerçeğidir.

"DEVLETİMİZİ GÜÇSÜZ GÖSTERENLERE AZAMİ DİKKAT EDELİM"

Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim.

Son günlerde yaşanan otobüs kazalarında, orman yangınlarıyla mücadele esnasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunanlara şifalar diliyor, ailelerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum.

Allah bizlere merhametiyle muamele etsin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin."



