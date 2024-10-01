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Devlet Bahçeli: Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım

Devlet Bahçeli: Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım DEM'li vekillerle Meclis'te selamlaşan Devlet Bahçeli çıkışta gazetecilere konuyla ilgili, "Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." ifadelerini kullandı.