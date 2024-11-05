Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Burada gündeme dair değerlendirmeler yapan Bahçeli, grup toplantısının ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bahçeli'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebi soruldu.
Bahçeli, görüşmeyi doğru bulmadığını şu sözlerle ifade etti;
"SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM"
MHP Lideri, İmamoğlu’ndan görüşme talebinin ne amaçla geldiğini bilmediğini belirterek, “Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum.” dedi.
"YANLIŞ YORUMLARA MHP'Yİ BULAŞTIRMAK İSTİYOR OLABİLİRLER"
Bahçeli, “İstismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz.” ifadesini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış