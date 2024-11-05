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Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebiyle ilgili konuştu

Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebiyle ilgili konuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddetmesiyle ilgili olarak "Siyasetini tasvip etmiyorum, görüşmeyi uygun bulmuyorum" dedi.