Devlet Bahçeli: Enflasyon canavarının başı ezilecek

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, enflasyonla mücadele mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında partililere seslendi.

Bahçeli'nin gündeminde yüksek düzeylerde seyreden enflasyon oranı vardı.

Enflasyonla mücadele mesajı

Konuşmasında Bahçeli, "İnanıyorum ki pazarda, markette ve diğer alanlarda insanımızın refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen fiyat artışlarının önüne geçilecek, enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir." dedi.

Bahçeli, "Niyet hayır olduğundan, akıbetin de hayır olacağına güvenmek lazımdır." ifadesini kullandı.

"Muazzam bir yatırımın açılışına milletçe şahit olduk"

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenini anımsatan Bahçeli, "14 Mayıs 2022 Cumartesi günü, tarihi bir güne, muazzam bir yatırımın açılışına milletçe şahit olduk.

Deniz dolgusuyla inşa edilen Türkiye'nin ikinci, dünyanın beşinci havalimanının hizmete girmesinden gurur duyduk." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi:

"Her icraate kulp takanlar..."

"Türkiye'mizin büyümesinden, gelişmesinden, gücüne güç eklemesinden rahatsız olanların, nasıl bir zafiyete, zillete düştüğü fazla söze hacet bırakmayacak ölçüde ortadadır.

Her icraate kulp takanlar, esasen kafalarına fitne külahı geçirip, haset ve hüsran içinde çırpınan zavallılardır. Her atılıma, yatırıma, milli kazanıma leke sürmek için fırsat kollayanların bize göre basiretleri kapanmış, vicdanları katılaşmıştır.

Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP İstanbul İl Başkanı hakkında verilen kararı hakkında zillet partileri aynı kaftana sarılmıştır. Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. Adalet ve hukuku temelinden istismar eden CHP Genel Başkanı soluğu milletvekilleriyle İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a yalın ayak yürür diye bekliyorduk.

CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yapmazsan, bu suça sen de ortak sayılırsın.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış, siyaset yasağıyla tasfiye olduğu netleşmiştir. Siyaset suçun ve suçlunun himaye edileceği alan olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır. Tunceli'de HDP milletvekilinin polise taş atması da suçtur. Askerimize, polisimize uzanan eller kırılmalı, uzanan diller koparılmalıdır. Kimse, hukukun sınırlarını zorlamaya heves etmesin.



"Adım adım 2023’e ulaşacağız"



Kurban Bayramı'na kadar durmayacağız, sürekli saha ve gönüllerde olacağız. Adım adım 2023’e ulaşacağız, ilçe ilçe gezip insanlarımızla görüşüp desteklerini isteyeceğiz. Eylül başında siyasi çalışmalarımızda üçüncü etaba geçmiş olacağız.





"Bu iki ülkenin NATO'ya alınması demek..."



Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın tepkiselliği kışkırtılmış olacaktır. Bu iki ülkenin NATO'ya alınması demek, Ukrayna savaşının uzaması ve coğrafi olarak genişlemesi demektir.

Fuzuli suçlamalar, şikayetler makul ve mantıklı değildir. Zillet ittifakı yıkmaktan, bozmaktan, akıntıya karşı kürek çekmekten başka bugüne kadar ne söylemiş, ne önermiştir? Bu muhalefet ziyandadır, zillettedir, iktidara değil ülkesine ve milletine muhaliftir.

Geçtiğimiz hafta sonu zillet partileri başkanlarından birisi, 'Seçime 1 yıl kaldı, sonra her şeyi değiştireceğiz' diye konuşmuş. Bunlar değiştirse değiştirse parti, ülke, fikir değiştirirler. Vesayet altında bulunan, statüko labirentinde sıkışan zihniyetin iktidar ruhsatı alması mümkün değildir.





"Zamansız, yersiz ve gereksiz"



Hem Finlandiya ve İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtıkları gerçekler arasında. Viking mantığı vandal mantığıdır. Finlandiya ve İsveç'in bekleme odasına alınması en mantıklı seçenektir. MHP, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini zamansız, yersiz ve gereksiz değerlendirmektedir.

Türkiye'ye bazı NATO ülkeleri tarafından yaptırım ve kısıtlama uygulanmaktadır. F-16'lar konusunda somut gelişme yoktur. ABD, PKK/YPG'ye inatla, iştahla destek vermeyi sürdürmektedir. ABD Dışişleri Bakanı'nın terör örgütleriyle fikir ve temel birliğinden ne zaman vazgeçeceklerini söylemesi tutarlı ve ilkeli bir açıklama olacaktır.

"Herkesi uyarıyorum, bunun sonucu barış değil savaştır"



MHP'nin kanaati bellidir. ABD'nin batıya ve NATO ülkelerini konsolide etmek için gördüğü Ukrayna savaşı bitmeden NATO'ya üye katılımı insanlığı yeni bir ateşe sürükleyecektir. Avrupa'nın güvenlik haritasını güncellemekle kalmayacaktır. Herkesi uyarıyorum, bunun sonucu barış değil savaştır."

