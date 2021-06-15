Grup toplantısında muhalefetin erken seçim çağrılarını eleştiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, PKK ve FETÖ'nün de seçim istediğine dikkat çekerek, sokakların karıştırılmak istendiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerinin ısrarla erken seçim istemelerini eleştiren Bahçeli, erken seçim için hukuki bir şart olmadğına dikkat çekerek, Türkiye'de siyasal iktidarın hakim olduğunu söyledi.

"YA DİNLEMİYOR YA DA KAFASI ALMIYOR"

Özellikle Kılıçdaroğlu'nun erken seçimde ısrarcı olmasını eleştiren Bahçeli, "CHP ve yedekleri bir türlü anlamıyor ve devamlı mızmızlanarak vakit kaybediyor. Zillete düşenlere nasıl anlatalım. Şahsa mahsus mektup yazsak, el ilanları hazırlasak acaba sonuç alabilir miyiz? Kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu'nun bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Ya dinlemiyor ya da kafası almıyor." açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli, erken seçim çağrılarına yanıt verdi VİDEO



"PKK SEÇİM İSTİYOR, FETÖ YARIN SEÇİM OLSUN DİYE BEKLİYOR"

Bahçeli, erken seçim isteyenler arasında terör örgütleri olduğunun altını çizerek, "PKK da seçim istiyor, FETÖ yarın seçim olsun diye bekliyor. PYD/YPG koroya katılmış, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebini destekliyor. Türkiye'nin düşmanları, erken seçim safında birleşmiş. Zillete refakat ediyor. İyi Parti, HDP, DEVA, Gelecek, Saadet, DBP, TİP erken seçim istiyor. Bu arada Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can güvenliği kalmadığını haksızca söyeleybiliyor. CHP, İyi Parti ve HDP krize oynuyor hatta sokakları karıştırmak istiyor." dedi.

"MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM KARARI ÇIKARMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bahçeli, erken seçim kararı alabilmek için hukuken iki yol olduğunu belirterek, "Erken seçim kararı alınmasının hukuken iki yolu vardır. İlki TBMM'nin karar alması, diğeri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. TBMM'de yeterli sayısal çoğunluğu olmayan CHP, HDP, İyi Parti ve diğerlerinin erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir." dedi.

"YOK DEDİKÇE 'OLACAK' DİYENLERİN GİZLİ AMACI NEDİR?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime yönelik kararının olumsuz olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da defalarca erken seçim yok dediği belgelidir ve bilinmelidir. O halde bu erken seçim nasıl olacak? CHP nerelere mesaj vermekte? Kimlerin dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Biz erken seçim yok dedikçe 'olacak' diyenlerin gizli amacı nedir? Bu dayatmanın gerçek manası nasıl yorumlanmalıdır?" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER HAZİRAN 2023'TE

Bahçeli, grup toplantısında erken seçimle ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak. Zamanında yapılacak seçimin kaç bucak olduğunu gösterecektir. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Seçimler, 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır."