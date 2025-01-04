Haber Merkezi

79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tayfur, için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, hayranları akın etti.

AKM'yi dolduran hayranları, dualarla Ferdi Tayfur'u son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.

Akabinde Tayfur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

DEVLET BAHÇELİ DE TÖRENE KATILDI

"O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Emmioğlu şimdi yetim kaldı" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'u son yolculuğuna uğurlamak için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi.

DUA ETTİ, OĞLUYLA KONUŞTU

Cenaze törenine katılan Bahçeli, tabutun başında dua etti, tabutu okşadı ve usta sanatçının oğluyla kısa bir konuşma yaparak taziyelerini de iletti. Bahçeli'nin bu anlarda da bir hayli üzgün olduğu görüldü.

FERDİ TAYFUR'UN VEFATININ ARDINDAN DUYGUSAL SÖZLER

Sık sık Ferdi Tayfur şarkılarıyla yürüyüş yaptığı anlar ve aracıyla Ankara sokaklarında Tayfur'un şarkılarını dinlediği anları paylaşılan Devlet Bahçeli, bu kayıp sonrası yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etmişti:

Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik.



O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

"EMMİOĞLU ŞİMDİ YETİM KALDI"