Devlet Bahçeli: Filistin toplumu yok ediliyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Filistin haritasından 1947, 1967 ve 2010 yılındaki gelişmelerle yavaş yavaş yok edildiğini vurguladı.

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ensonhaber.com

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarda nabızlar yükseliyor...

İsrail’in Gazze’ye başlatması beklenen kara harekatına yönelik hazırlıkları devam ediyor.

Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail’in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor.

Türkiye yaşanan savaşta yoğun diplomasi trafiği yönetiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde Gazze'nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bahçeli 1947, 1967 ve 2010 yıllarında yaşanan olayların ardından Filistin haritasındaki değişimi tek tek gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından şu ifadelere yer verdi:

Ortadoğu'da acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekicidir. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor.

"Türkiye, Erdoğan yalnız değildir"

Erdoğan meselenin üzerine gidiyor. Ateşkesin başarılması için bütün ülkeleri davet ediyor. Ve faaliyetlerinde destek bulmaya başlamıştır. 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırmayı da başarmıştır.



Fedakarca bir gayretin için girmiştir. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini tartışmasız desteklediğimizi buradan ilan ediyorum. Türkiye, Erdoğan yalnız değildir. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünya da da önemli bir uyanış başlamış olacaktır.

"Filistin toplumu yok ediliyor"

1947 yılındaki Filistin, şurası 1967 arasındaki gelişmeler, 2010 yılındaki gelişmeler. Filistin toplumu yok ediliyor. 1967 hesap alınarak başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı. Orada çocuklarımızın defni dahi yapılamıyor.



MHP olarak bu bölgede barışın huzurun istikrarın sağlanabilmesi için bir barış çemberinin oluşması lazım.

"İsrail'in aklını başına alması lazım"