MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı milletimizin huzurundadır Malatya'da konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaraların kısa sürede sarılacağını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletin huzurunda olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Asrın felaketinin üzerinden 65 gün geçti...

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı yönünde sözünü verdi.

Bu çerçevede Ramazan ayının ilk gününden itibaren Cumhur İttifakı'nı oluşturan liderler, deprem bölgesinde Ramazan ayını geçiriyor.

Cumhur İttifakı deprem bölgesinde

Cumhur İttifakı'nın oluşturan partilerden MHP Lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya programına eşlik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

"Sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum"

Kalabalığa seslenen Devlet Bahçeli, "Çok muhterem Cumhurbaşkanım, aziz Malatyalılar, mübarek bir günde afeti ortadan kaldırabilecek hayırlı bir adımın atılışında sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

"Büyük üzüntümüz var"

Devlet Bahçeli'nin törende yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz Malatyalılar, acı ile hatırlıyoruz ki bundan 65 gün evvel 6 Şubat’tan itibaren milletçe acı içerisindeyiz. Büyük üzüntümüz var. Özellikle 11 ilimizde bu acılarımız daha da büyük olmuştur. Çok sayıda vatan evladımız hakkın rahmetine kavuşmuş ve çok sayıda vatan evladımız yaralı halde Allah’tan şifa beklemektedir.

"Türkiye yeniden ayağa kalkıyor"

Türkiye normalleşiyor. Devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, yönetimi oluşturan kadrolar azimli, milletimiz ise büyük bir dayanışma, kaynaşma içerisindeyiz. Türkiye yeniden ayağa kalkıyor. Gelecek yine bizim olacak.



Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bir reform hareketidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yarıda bırakılmamalı, milletin huzuru için, devletimizin birliği için, milletimizin tekrar ayağa kalkmış büyük bir Türkiye olma hedeflerini gerçekleştirmek için bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamında ülkemiz açısından yarar bulunmaktadır.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin huzurunda"