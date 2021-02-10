Devlet Bahçeli, genel başkanlık adaylığını duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta düzenlenecek kurultayında genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün yapıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, daha önce 14 Mart 2021 Pazar günü yapılması kararlaştırılan 13.Olağan Büyük Kurultayı'nın da tarihi değişti.

Koronavirüs salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle kurultay tarihi, 18 Mart 2021 Perşembe gününe çekildi.

BAHÇELİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Devlet Bahçeli toplantı sonrasında, parti kurmaylarına yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, kurultay sürecine değinen Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması alkışlarla karşılandı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN MHP KARİYERİ

1948 doğumlu Devlet Bahçeli, 1980 darbesinin ardından, Gazi Üniversitesi'ndeki görevini bırakarak Alparslan Türkeş'in davetiyle 1987'de MHP parti yönetimine girdi.

MHP'nin yönetim kadrolarında uzun yıllar boyunca Bahçeli, çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

GENEL BAŞKANLIK

1997 yılında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmesiyle yine aynı yıl yapılan kurultayda genel başkan seçildi.

2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde MHP'nin baraj altında kalmasıyla başarısızlık sorumluluğunu üzerine alarak görevinden istifa eden Bahçeli, 2003 yılında yeniden genel başkanlığa seçildi.

1980 yılından itibaren MHP'nin bünyesinde bulunan 73 yaşındaki Bahçeli, 1997 yılından bu yana MHP'ye liderlik ediyor.