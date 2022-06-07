Devlet Bahçeli: Gerçek anketi yapacak olan millettir

Devlet Bahçeli: Gerçek anketi yapacak olan millettir

Grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yunanistan'ı hedefine aldı, “Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın” dedi. Bahçeli, Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın suçlu olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündemi bugün yoğundu…

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, 2023 seçimlerinden Suriye’ye kuzeyine operasyona, 6’lı ittifaktan Yunanistan’ın çizdiği haritalara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

“Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın”

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin varlığından rahatsız olan Yunanistan için sert ifadeler kullanan Devlet Bahçeli, “Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza.” dedi.

“Bizim dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olmasıdır.” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Miçotakis yanlış yapmaktadır”

“Tam tersi bir iklim olursa, sonuçlarına katlanacak sadece Miçotakis olacaktır. Miçotakis yanlış yapmaktadır. Ülke ülke, ada ada gezip Türkiye'ye aba gösteren Miçotakis bilmelidir ki; Mavi Vatan haritamızı şikayet eden, el atına binen çok çabuk inecek, güvendiği dağlara da kar yağacaktır.”

Devlet Bahçeli: Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza ViDEO



“Yunanistan suçludur”

Yunanistan’ın gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandırdığını hatırlatan Bahçeli, “Vatan vatandır, vatan namustur. Denizi karası olamaz. Türk milleti, sorulacak hiçbir hesabı yarına bırakmaz. Lozan ve Paris Anlaşmaları'na göre; gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandıran Yunanistan suçludur.” dedi.

“Algı operasyonlarına bakmıyoruz”

Bahçeli'nin konuşmasından diğer öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“Başarısız, kötü niyetli çirkef siyasi zihniyetlerin maskesini indirmek için mücadele ediyoruz. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın gelecek hedeflerini aktarıyoruz. MHP olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyoruz.

Sorunlara başka ülkelerin başkentlerinden bakan, zillete düşmüş siyasilerin maskelerini düşürmek için uğraşıyoruz. Kısır gündemlere sıkışmıyoruz. Algı operasyonlarına bakmıyoruz. Siyasetimizi küçük düşürmeye çalışanlara, itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki; biz daha çok var olmaya çalışacağız.

Anket şirketlerine tepki

Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde altımızda ezilmekten kurtulmayacaksınız. Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır.

Biz anketlere değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz. Siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti gününü gösterecektir. Gerçek anketi yapacak olan millettir...

“Zilletin mayalandığı masa...”

Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz hainleri korkutuyor. Cumhur başkanını seçecektir. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. İl il dolaştık, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Nerede bir vatandaşımız varsa onunla görüşüyor, dertlerini dinliyor, 2023 için anlaşıyoruz.

6'lı masaya Türk milletinin itimatı asla yoktur. Bu masa hezimetin masası, zilletin mayalandığı masadır. Masalara yüz sünmeyiz. Milletimiz ne diyorsa biz ona kulak veririz.

“Hayat pahalılığının kuşatması elbet kırılacaktır”

Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalı. Hayat pahalılığının kuşatması elbet kırılacaktır. Vatandaşımız enflasyona ezdirilmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli ve uyanık, titiz bir çalışmanın içindedir. Döviz fiyatları, gıda fiyatları, enerji, kira ve konut fiyatlarında gözlemlenen dengesizliklerin meşru bir nedeni yoktur.

Piyasa aksaklıklarının yanı sıra, bunu siyasi bir fırsata dönüştüren iç ve dış odakların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere seyirci kalınmayacaktır. Küresel ekonomi, çok ciddi bir sınavdan geçmektedir.

“Fitnenin kökü kazınacak”

Türkiye siyasi ve ekonomik tuzakları bozmaktadır. Türkiye'ye güven duyan sonunda kazanacaktır. Karamsarlığın faillerine de Türkiye’mizi bırakmayacağız. Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti, peş peşe yapılan askeri harekatlarla engellenmiştir.

Türkiye bölücü teröre müsaade etmeyeceğini sınır ötesi ve sınır içinde güç kullanarak, şehitler vererek kanıtlamıştır. Fitnenin kökü kazınacak. Terörle mücadele hukuki temeli olan meşru bir müdafaa sürecidir. Fitnenin başı yerinde koparılacaktır.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu

İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterilir?

NATO'yu fiilen PKK/YPG'nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz. İki ülke önce ellerindeki kanı temizlemelidir.”