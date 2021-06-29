PKK'lı teröristlerin drone ile attığı bombanın arkadaşlarına zarar vermemesi için bacağını feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla'ya; Devlet Bahçeli parti kürsüsünden sahip çıktı.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde geçtiğimiz hafta , 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, nöbet tuttuğu sırada PKK'lı teröristlerin drone ile havadan bombalı saldırısını bacağını feda ederek bertaraf etti.

Arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösteren Yayla, yakaladığı bombayı iki ayağının arasına sıkıştırdı.

Patlayan bomba nedeniyle Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu.

Bugün de Meclis'teki grup toplantısından kameraların ve parti üyelerinin karşısına geçen MHP Lideri Devlet Bahçeli, kahraman gazimiz Yusuf Yayla'yı kürsüde andı.

Kandil'in siyasi sözcülüğünü yapan HDP'nin yanında yer alıp, teröristlere yardım ve yataklıkta bulunanların öldürülmesi sonrası matem tutanların Yusuf Yayla'yı anmadığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

Devlet Bahçeli grup toplantısında Yusuf Yayla'yı andı ViDEO

"ONLAR SİZİN YUSUFLAR BİZİM"

"Bir evlat düşünün ki Hakurk'ta teröristlerin dronlu bomba saldırısında üzerine gelen el bombasını bacaklarının arasına alıyor arkadaşları zarar görmesin diye bacağını feda ediyor. Teröriste methiye düzenler bilsin. Onlar sizin Yusuflar bizimdir. Yusufumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

"ANDOLSUN"

Yedi düvel bu mevzide pusulansa da Türkiye terörün üstesinden gelecektir Kalemizi yıkamayacaklar, sahte demokrasi rötuşlarıyla ülkemizi andolsun deviremeyecekler"

Kuzey Irak'ta uzman çavuş, atılan bombayı bacaklarıyla patlattı HABERİ