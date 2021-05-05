Devlet Bahçeli, Habertürk’e boykot başlattı

Devlet Bahçeli’nin aldığı tavır nedeniyle Habertürk yönetimi Bülent Aydemir ile yollarını ayırdı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etti.

MHP ile Habertürk arasındaki gerilim büyüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Habertürk sunucusu Ebru Baki’ye Twitter hesabından tepki gösterdi ve “Kudurdunuz mu?” diye sordu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ise Ebru Baki’ye sahip çıktı ve bu sözler nedeniyle İzzet Ulvi Yönter’in özür dilemesi gerektiğini söyledi.

"ULVİ BEY ÇIKIP ÖZÜR DİLEMELİ"

Bülent Aydemir, “Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN HABERTÜRK'E BOYKOT ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Twitter hesabından Habertürk’e karşı boykot çağrısı yaptı ve artık bu kanalın izlenmemesini istedi.

AYDEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Yaşanan gerilimin ardından Habertürk yönetimi, Bülent Aydemir ile yollarını ayırdı.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da bu kararın ardından sorumluluğu üstlenerek istifasını verdi.