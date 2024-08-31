Devlet Bahçeli harekete geçti: Adana'da Ferdi Tayfur müzesi ve sanat parkı yapılacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayranı olduğu bilinen Ferdi Tayfur için Adana'nın Sarıçam ilçesinde müze ve sanat parkı yaptıracağı öğrenildi. Parkta, Tayfur'un şarkı isimlerinin verileceği yazlık sinema ve dinleti alanı olması planlanıyor.

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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den hayranı olduğu ünlü arabeskçi Ferdi Tayfur ile ilgili bir hamle geldi.

Buna göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Adana'nın Sarıçam ilçesinde Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı yapılması için harekete geçildi.

HAYRANI OLDUĞU ÜNLÜ SANATÇIYLA İLGİLİ TALİMAT VERDİ

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli'nin talimatıyla, MHP'li Sarıçam Belediyesinin çalışmalarına başladığı projenin Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak 2025'te tamamlanması beklendiği kaydedildi.

Proje kapsamında, müze, "Emmoğlu Yazlık Açık Hava Sineması", park, kütüphane, sanat atölyesi, "Merak Etme Sen Dinleti Alanı" ve kafe alanları yapılacak.

HEYKELİ DE YAPILACAK

Yine proje kapsamında yapımı planlanan açık hava sinemasının aydınlatmalarının üzerine Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimleri yazılacak.

Park ve sosyal yaşam alanının bulunduğu yerde ise Tayfur'un heykeli ile film afişleri yer alacak.

FERDİ TAYFUR'LU PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Ankara'da bir parkta yürüyüş yaparken çekilen görüntüleri, partinin sosyal medya hesabından yayınlanmıştı.

Bahse konu olan videoda Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eşliğinde yürüdüğü görüşmüştü.